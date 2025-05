Fernando Molina, DT de CD Choloma, no le tiene miedo al ambientazo en Siguatepeque contra Independiente: "la gente no se va a meter a la cancha"

El último enfrentamiento de los locales fue contra Arsenal SAO con triunfo 2-1 y el escenario deportivo vio su mejor gala deportiva. Sin embargo, se preparan para otro gran evento donde el CD Choloma no se siente amenazado , solamente hay palabras de respeto de su técnico.

Fueron 45 días, el equipo no se paró, seguimos entrenando, jugando tal vez sin la misma exigencia. Pero no nos paramos, llegamos con ritmo para el partido del sábado, Choloma lo va a demostrar, dentro de nuestras probabilidades, estamos bien, listos para competir el primer partido en Siguatepeque.

¿Preocupa el arbitraje?

No se si me entienden. Yo nunca he tenido un problema con el arbitraje, ellos están propensos a equivocarse, deciden en segundos, milésimas. Le pido a Dios que tengan una buena noche en Siguatepeque, otra acá, que sus decisiones sean acertadas.

No está diciendo que le piten penal...

No, si son faltas aquí o allá, qué le vamos a hacer. Pero que exista la lealtad. Que sean buenos partidos allá y aquí, a ellos les sirve. No tengo nada en contra de ellos.

¿Qué le pasó a Choloma actual al que fue campeón?

Mira... Bastantes cosas, este equipo es competitivo, erramos muchos goles, nos hicieron goles estando nosotros con muchas distracciones y perdíamos por un gol. A la larga, el club recompuso, cerramos bien la segunda vuelta, pero el puntaje no alcanzó a clasificar. Hemos realizado un minipretemporada con amistosos, tenemos un grupo sano. Tal vez no tenemos la logística de otros lados, pero los muchachos tienen hambre de triunfo. No hay capacidad para comprar una categoría, es una oportunidad para los muchachos.