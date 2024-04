Georgie Welcome lo revela: su cara a cara con Mbappé y la travesía para fichar por el AS Mónaco, ¿aprendió francés?

¿Recuerda cómo se dio ese traspaso Al Mónaco? ¿Costó o todo se dio rápido?

Claro. Estábamos en la Selección Nacional con el profesor Juan de Dios Castillo y los Palacios (Wilson, Jerry y Jhonny) me ayudaron. Yo no tenía contratista y ellos me ayudaron con el de ellos y poco a poco se fue cerrando. Si no fuera por Motagua tampoco hubiera llegado allá.

Cuéntenos ¿qué hacía y dónde estaba cuando le informan que le toca cruzar el charco?

Andaba en la Selección jugando un campeonato centroamericano, fuimos campeones recuerdo (en Panamá 2011), ese mismo día que jugaron la final viajé. Andaba Walter ‘Pery’ Martínez y muchos pesos pesados. El mismo día viajé y no jugué la final. De una me fui. Recuerdo que le dije a Noel Valladares que me diera un consejo y me dijo: si te salió la oportunidad ándate y así fue. Me compraron los boletos y me subí al avión.

¿Cuál fue su primera reacción?

Me dio un escalofrío en todo el cuerpo y dije: aquí está la oportunidad para hacerle la casa a mi vieja.