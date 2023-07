Georgie Welcome reprende a la nueva generación de la Selección de Honduras: “Hay que tenerle amor a la camiseta, sudarla y morir por nuestro país”

“Falta amor a la camiseta, yo estuve con grandes jugadores como Amado, David Suazo, Carlos Pavón, Emilio Izaguirre, puras leyendas, la cosa es ser puntual en todo y ser el primero en los entrenamientos. Siempre he dicho, uno cuando se pone esa camiseta debe pelear y sangrar por esa camiseta porque ese es nuestro país, pienso que los jugadores no están sintiendo la camisa”, comenzó diciendo al respecto.

Georgie Welcome , delantero hondureño ex del Monaco de Francia y del Atlas de México, se ha referido a la actualidad de la Selección de Honduras , que vive días y momentos sombríos.

Para concluir el tema de selección, habló de Reinaldo Rueda, a quien le pidió su convocatoria. “Es un gran entrenador, ojalá que me convoque también, tengo rigio todavía para jugar en la selección. ¿Quién no quisiera estar en la selección?, como dice Zlatan, no es la edad, sino la capacidad y creyendo en cada uno. Yo creo en la capacidad y las ganas que tengo”.

“Siempre he dicho que hay que tenerle amor a la camiseta, sudarla y morir por nuestro país, yo miraba en los grandes jugadores como Pavón, David Suazo, Costly, Rambo y mi hermano Pery Martínez, que en paz descanse, que morían por la selección y yo agarré eso, siempre el amor a la camiseta y trabajo extra. Nosotros siempre peleábamos, la mayoría de jugadores siempre van, se ponen la camiseta pero no ponen amor”, adujo.

“El señor sabe por qué, él es justo, el momento nos va a tocar llegar a primera división, siempre habrá pruebas y siempre he dicho que hay que confiar que este torneo puede ser y seguir trabajando al cien”, aseguró Georgie Welcome .

Consultado sobre su buen andar goleador y acerca de su buen estado físico, respondió. “Trabajo extra. Siempre me mantengo, me gusta cuidarme más ahora. Si ustedes se han fijado estos últimos torneos en segunda división siempre he sido el campeón goleador en mi equipo”.

“Han salido algunas ofertas, pero como siempre he dicho, hay que esperar y aguantar a ver si sale alguna mejor. La oportunidad de Belice siempre está ahí, quedé campeón en tres torneos con Bandits, pero voy a esperar aquí a ver qué me sale en Honduras porque quiero jugar en primera división”, explicó.

Lamentó el hecho de no lograr el ascenso con los ‘canecheros’, pero advierte que si continúa con el equipo olanchano, continuarán peleando palmo a palmo para buscar esa revancha.

“Siempre he dicho que hemos tenido grandes equipos, los dirigentes lo han armado bien con grandes jugadores y nombres, pero los nombres no ganan, nos ha faltado el extra en la final y veremos si este año podemos poner ese equipo en primera porque le he agarrado amor al Juticalpa, ahí me han tratado bien y más por la oportunidad que me dieron cuando venía de Belice”, confesó.

Sobre su acercamientos con el Club Vida, aclaró. “Salió, pero no me han vuelto a hablar, hay rumores, pero nada fijo. Me fui unos días a Roatán y ahorita me voy con unos amigos a Miami. Solo un gerente del Vida me llamó, de otros equipos no. Mi opción número uno es regresar al Juticalpa”.