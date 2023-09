Henry Figueroa lo llevó al nido: El exjugador del Motagua que sale adelante atendiendo una pulpería y jugando en segunda división

Cuando la vida no te ha sido fácil y te pone uno, dos y hasta tres obstáculos en el camino, el éxito y las metas alcanzadas se disfrutan más. Bajo ese escrito el joven futbolista Kevin Julián Álvarez se motiva para salir adelante en esta andadura cotidiana que no le ha sentado asequible.

Y es que al lateral derecho del Juticalpa FC la vida se la ha tratado hacer de cuadritos, como se dice coloquialmente y aunque viene de un seno muy luchador, no para. “Siempre he venido de una familia luchadora, no puedo decir que tenemos todo, pero siempre intentamos y se buscó la manera de salir adelante desde pequeño. Me dieron estudios y eso es algo que le agradezco a mi mamá”.

Luego cuenta parte de su llegada al Ciclón Azul. “Llegué a Motagua a los 17 años. Me recomendó Henry Figueroa, era jugador del club, un padrino habló con él y le dijo que le hiciera el favor de conseguirme una prueba ahí, me presenté e hice las pruebas”.

“Así firmé y estuve un año ahí, lamentablemente cambiamos de entrenador y no entré en los planes del nuevo técnico y así salí. Lo gocé, lo viví porque estar en una institución grande como Motagua no es cualquiera, me marcó la vida porque estuve en un buen equipo, pero lamentablemente no pude llegar a primera, pero sigo con mi meta de llegar a Liga Nacional”, dice con mucho ahínco.

A Kevin Álvarez, a quien apodan “pulpo”, se le salió el gusanito de seguir con su carrera de futbolista, pero la pelota volvió a tocar a su puerta cuando menos lo esperó. “Cuando salí de Motagua me quedé mucho tiempo sin jugar, luego el Tela FC llegó a hacer una visoría a Santa Fe, Colón, y les gusté cómo jugaba y así se me dio la oportunidad de llegar a segunda división”.

“En el Tela jugué tres años, fui capitán y gracias a Dios todo salió bien. No ha sido fácil, pero para llegar a primera uno necesita trabajar de buena forma y que alguien me vea, pero tarde o temprano se me va a dar”, aseveró el flaco jugador que usa como look un afro, al mismo estilo de su amigo Henry Figueroa.