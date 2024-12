Hijo de Tyson Núñez, futbolista del Choloma, revela los consejos que le dio su padre y hace jocosa revelación: “No conozco”

El joven no se confía luego del triunfo el pasado fin de semana, reveló el consejo que le dio su papá y recordó su pasaje por Victoria.

¿Cómo están los ánimos de cara al juego de la gran final del torneo de Ascenso?

Los ánimos están al 100 por el resultado que se pudo sacar el domingo, ahora la misión es cerrar con broche de oro en nuestra casa.

¿El 2-0 es el resultado más mentiroso en fútbol?

Claro, en el fútbol todo puede pasar y, no hay dos partidos iguales. Aunque tengamos la ventaja no hay nada escrito. El 2-0 es un resultado engañoso y no nos podemos confiar.

¿Vas a jugar tu primera final?

Jugando sí porque ya había estado en el plantel del Victoria cuando se logró el ascenso, pero no via acción esa vez.

Ahora como protagonista ¿la responsabilidad es diferente?

Sí, hay más responsabilidad, tengo que cuidarme más en mi vida personal porque eso se transmite dentro de la cancha. Solo uno sabe lo que ha costado llegar hasta aquí.