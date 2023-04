Álvaro Klusener y José Barreto, la dupla de sudamericanos que prometen el ascenso del Platense: “Es una obligación”

“Es el objetivo, el ascenso, por eso me quedé, por devolver al Platense a primera división, no es fácil, sabemos que tenemos que salir campeón ahora para jugar una finalísima con Juticalpa. Todavía falta pero vamos por buen camino”, dice el goleador argentino.

El primero que tomó la palabra fue Álvaro Klusener , quien dijo: “La verdad que bien, vine a un país que no conocía pero me encontré con una gente muy amena, muy macanuda, es más ya hice varios amigos acá, estoy contento de estar en Platense y tratando de aportar lo que uno sabe. Estamos peleando por el ascenso”.

Consultado por las diferencias del ascenso hondureño y argengino, expuso que: “El ascenso argentino es más fuerte aunque dependiendo la categoría, los viajes son más largos, requiere viajar un día antes, tal vez acá no tanto, pero no es siempre, después en lo deportivo es más fuerte Argentina que acá pero nos adaptamos a lo que son las canchas y siempre adaptarnos”.

Klusener aduce que hay estadios con terrenos de juego feos y que no tienen duchas. “Las canchas, y nos ha tocado jugar en Villanueva, el terreno no es bueno y no tener un vestuario ni dónde bañarse o estar cómodo como un jugador profesional, eso un poco choca porque a diferencia en Argentina eso no pasa”.

Por último, asegura que quieren que el ascenso venga desde la parte deportiva y no administrativa. “Nosotros queremos ascender en la cancha. La gente de la directiva nos ha manifestado que queremos ascender jugando, ya en el otro tema se encargarán los dirigentes, pero nosotros como jugadores queremos ascender en la cancha”.