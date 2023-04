Rambo de León al descubierto: La actualidad de la Selección de Honduras, opina de Diego Vázquez, el club que mejor le pagó, salarios, y ¿en qué invirtió su dinero?

Rambo de León, en entrevista con DIEZ, oficializó su retiro de las canchas a sus 43 años de edad luego de 27 años activo como jugador y después de desfilar por 25 instituciones. Le hizo un alto a su carrera para dedicarle tiempo a su academia Talento Catracho 2021, situada en Puerto Cortés. Luego del extenuante entrenamiento a la que sometió a sus muchachos, mismos que pretenden que sean el fruto de su arduo trabajo de sol a sol, nos atendió. Pintando canas y con un look extravagante, característico de él, nos saludó amablemente.

El exseleccionado nacional rompió el hielo haciéndole una broma a nuestro camarógrafo Mauricio Ayala: ‘hey, estás gordo jodido, tenés tremenda panza, venite que aquí te meto física’, le dijo, lo que causó la risa de algunos cipotes que aún estaban en la cancha del colegio Franklin Delano Roosevelt, reducto donde da sus pininos como director técnico en compañía de Ramón Reyes, técnico hondureño campeón con Atlético Pinares en el ascenso y Edwin Meléndez. Sentado en un banco color rojo, con su silbato colgando del cuello y con una colita que medio le amarraba su colochero comenzó a hablar de lo que le preguntaba. No tuvo reparos en contestar todo, fue crítico de los Federativos actuales en Federación de Fútbol de Honduras y les hizo un pedido.

En la misma entrevista, se dio el tiempo de analizar la actualidad de la bicolor y, también, al actual seleccionador Diego Vázquez, de quien opina que los resultados lo van a avalar, pero es enfático en asegurar que para comandar la eliminatoria al Mundial del 2026 no le agrada. Asimismo, Rambo de León comentó el porqué ya no emigran a grandes ligas de Europa los futbolistas hondureños. Tocó con mucha profundidad el tema Edwin Rodríguez, quien era figura en Liga Nacional y fue a dar de bruces a la Superliga de Grecia. ¿Qué equipo le pagó mejor? ¿Cuánto ganó? ¿En qué invirtió su dinero? ¿Qué opina del Olimpia de Troglio? ¿Cuándo sale su película?, todo lo respondió sin ningún problema el ahora exjugador de la Reggina, Fiorentina, Parma, Genova y Messina de la Liga de Italia. LA ENTREVISTA A RAMBO DE LEÓN: ¿Por qué le cuesta tanto al futbolista hondureño emigrar y rendir en Europa? Los chicos piensan muy lento, recepcionan muy lento el balón, en Europa el fútbol es muy veloz, no podes estar durmiendo el balón, tenés que saber hacerlo. Son cosas que acá a muchos chicos les hace falta eso, no saben llevar los tiempos, no saben leer al adversario, no tienen estrategias ni tienen esa velocidad mental. Es difícil que lleguen jugadores hondureños a Europa. Están llegando pero a Portugal, un futbol bueno, pero no de alta calidad, ya que lleguen a Italia, España e Inglaterra...

Esas son las cositas en las que tenemos que insistir porque hay tanto material humano, pero hay que darle un buen proceso y eso empieza desde las selecciones menores de nuestro país, donde hay una debacle tremenda ahí y mejor ni mencionarlo porque es una camiseta de mil puyas y de serpientes, entonces es complicado. Nosotros los enseñantes de academia tenemos que dedicarnos a ver ese futbol europeo, y en el caso mío que ya lo jugué, aplicar todos esos conceptos que es muy importante. Pero Edwin Rodríguez maneja todo eso que dice y llegó a Grecia, pero no tuvo oportunidad. No, le hacían falta muchas cosas. Él desde aquí le faltaban cosas, con todo respeto. Es un jugador bueno técnicamente, pero a veces él no sabía leer a dónde estaba parado, driblaba en la salida del área de él, en mediocampo siempre jugaba de espalda, nunca se perfilaba. En Europa tenés que saber en dónde estás parado, tenés que saber que tenes que estar perfilado para hacer una acción en una jugada de pared, darle espacios, son conceptos que están claros y no te pueden estar explicando y explicando, no pueden estar insistiendo con vos dos o tres meses porque no es una academia.

El caso de Grecia es mucho más fácil todavía, pero claro, es un futbol más aguerrido y ordenado, mejor que el nuestro, donde hay jugadores de mayor calidad que han pasado por Europa y cuando van a Grecia ya mirás un nivel distinto. Si él tuvo dificultades, que es normal que las tenga, porque aquí capaz muchas cosas no se las enseñaron y eso lo fue a sufrir allá, no por culpa de él, sino por la culpa de la gente que él tuvo atrás que no le explicaron eso, lo que iba a ir a sufrir a Europa. Si preparás un jugador así, tenés que agarrarlo media hora aparte y explicarle lo que pasa allá, pero vas a ir a chocar con un muro donde no te explican, ya podes hacer lo que sea y es difícil. Luis Palma está demostrando porque desde aquí lo hacía, el técnico que tenía, el portugués (Fernando Mira) lo agarraba y lo mejoró y eso es muy importante. ¿Cómo define al Olimpia de Pedro Troglio? Es un Olimpia que a nivel de jerarquía se impone, a nivel futbolístico no está claro. Tiene muchas carencias, incluso, lo vimos ahora contra Atlas, ojo, que Atlas venía siendo de los peores equipos de México, de los más goleados y de los que menos metía goles. ¿Después qué hizo Olimpia?, hizo un futbol directo y con buenos pasadores, entonces era difícil contener un Olimpia así, pero después el que jugó carece de algunas cositas que afuera lastimosamente va a dar pena y dicho y hecho, y digo dimos pena porque representó a Honduras.

El caso de Motagua, Ninrod Medina acá bien paradito, solo que no tuvo el futbol directo que tuvo Olimpia, pero se mostró con buena personalidad, pero afuera tuvo hasta un cierto punto ese equilibrio táctico, no supo atacar, lastimosamente en esos 15 minutos fueron mortales y Tigres lo arrolló. ¿El futbol hondureño ha retrocedido o se ha estancado? Las dos cosas. Estancado por federativos que lastimosamente no se apoyan de exfutbolistas para sacarlo adelante como hacen otros países a nivel mundial y por dirigentes de Liga Nacional que no se unen a federativos para hacer una buena organización desde las bases con exjugadores que hemos jugador afuera, otros que estuvieron acá por mucho tiempo, entonces, hay una desunión bárbara acá y difícilmente tendremos una estructura y Honduras va a seguir como siempre, improvisando. HABLA DE LA SELECCIÓN ¿Cómo analiza la actualidad de la Selección de Honduras? No tan buena. Así lo digo, si no te apoyas de exjugadores con experiencia no vamos a tener ese progreso, acá varios federativos quieren que uno inicie desde cursos D y C, en otros países los jugadores que han jugado durante 15 y 20 años ya les dan sus títulos, pero aquí en Honduras no, aquí esperan que uno sea entrenador de acá a 10 años y entonces ¿qué carajos vamos a hacer?.

Puntualmente, quién o quiénes son los culpables de esta debacle en la Selección de Honduras. Por los federativos, así de claro. Los dirigentes tienen que aplicar sellos en la cabeza que sin los exjugadores que tienen ahora en Honduras, que son muchos, no vamos a salir adelante. Sin los buenos consejos de la gente sabia que sabe de futbol. Ellos son empresarios, son políticos, yo temas de esos los desconozco, pero si me pego a ellos algo voy a aprender, igual ellos, si se pegan a nosotros algo van a aprender, si vos te apegas al sabio, sabiduría vas a agarrar, pero si te arrimas al ignorante y al bruto, bruto vas a hacer e ignorante te vas a quedar, la vida es así. Los federativos se tienen que acerca más a uno. Bajo el mando del Diego Vázquez ¿cómo ha visto el funcionamiento de la selección? Tácticamente el hombre hace lo que puede, lo que pasa que, como decimos, hay jugadores que si en sus equipos no entrenan ciertas cosas, difícilmente el hombre no puede hacer un milagro de cinco o diez días, pero los resultados lo van a avalar. A un cierto punto me ha gustado. Yo desde hace años no miraba una marca personal a un jugador, ni a Pelé ni a Maradona se le hacía eso, lo que él hizo contra Argentina está fuera de lugar, eso es antiguo, pasó 40 años atrás, y es ahí donde viene la táctica.

No tenía porqué decirle a Héctor Castellanos que lo marcara todo el partido si él tiene capacidad. Le tenía que decir ‘dale una mano al equipo en construcción, después parado, tenelo cerca si podes y si no lo escalonas o el otro lo agarra’, sencillo. En esa parte él se miró muy mal. ¿Está de acuerdo que Diego se quede hasta el proceso del Mundial del 2026? No, rumbo al Mundial del 2026 lo siento mucho. Yo creo que ya se tendría que tomar una decisión por tener un entrenador de peso, incluso, lo digo desde ahorita, no hay necesidad de contratar un entrenador extranjero. Nosotros les damos de hartar a los entrenadores extranjeros, ellos no vienen a dejar, así como cuando nosotros fuimos extranjeros y nos decían que teníamos que dar el doble y el triple y así hicimos. Esos 30 mil o 40 mil dólares que gastas en un entrenador extranjero invertilo en academias, ahí tenés que invertirlo. Para este Mundial la tenemos más fácil de clasificar porque no estarán Canadá, México ni Estados Unidos, entonces contratá dos exjugadores que hayan pasado por la Selección Nacional y que estén ahí.

Holanda, España, Inglaterra e Italia ¿cuántos exjugadores tienen? Argentina, mirá cuántos tenía: Scaloni, Walter Samuel y a Aimar. Si no queremos entender es porque somos ignorantes. No contratés más extranjeros, aquí hay capacidad, hay mucho exjugador hondureño de selección que tiene la capacidad para estar ahí. ¿Tiene nombres? Ya los sabemos... tenés un Amado Guevara, un Carlos Pavón, atrás de ellos podes tener a un Tyson Núñez, mi persona también puede estar ahí, Tilguath ha venido trabajando bien, ‘Chato’ Padilla viene de tiempos demostrando, después tenés a Arnold Cruz, varios exjugadores, David Suazo también. Si no los aprovechas ahorita ¿cuándo los vas a aprovechar? A la federación les digo, dejen de estar peleando con uno, que nos den el título de entrenador y ya estuvo, al césar lo que es del césar y a Dios lo de Dios.

Nosotros ya le dimos al fútbol de Honduras, yo no tengo que estar haciendo cursos que D, C, B, dame el título porque yo lo que quiero es iniciar desde abajo. Me gustaría tener una selección menor, pero quiero iniciar desde abajo. ¿Sería fracaso no estar en el otro Mundial tomando en cuenta que no estarán en la eliminatoria Canadá, USA y México? Si seguimos así y no agarramos consejos ni las sugerencias, lastimosamente ni a ese Mundial vamos a ir. El señor es bueno en castigar a aquellos que tienen maldad de corazón y desorganización contra las personas que quieren sacar adelante este país. MÁS CON RAMBO DE LEÓN ¿Qué temporada sintió que fue donde logró su mejor nivel? Genova fue maravilloso, pero en la Reggina pasé muchas dificultades, vencí montañas, obstáculos, no es fácil llegar a un equipo donde recientemente se había ido una estrella como Andrea Pirlo y yo llegar y hacer muchas mejores cosas que él, porque él descendió con el equipo y yo lo ayudé a subir y también lo ayudé a permanecer.

¿Por qué no logró estabilidad en un club de Italia? Porque la mayoría me pretendía y allá la plata es lo que cuenta, y el contratista por más que le dijera ‘loco, me quiero quedar acá’ y me decía ‘no porque el presidente te va a vender y el otro equipo te quiere sí o sí’. Yo lo que quería era estar bien, jugar, demostrar y claramente yo quería siempre algo más porque le decía, ‘me gusta el Inter, la Roma, la Juventus ¿qué pasa?’, pero también sé que el pasaporte cuenta. Y estuvo cerca de la Juventus... Yo iba para la Juventus, lastimosamente se cae porque Vincenzo D’Ippolito deja de ser parte de la organización de Luciano Moggi (ex director general de la Juventus) y él se va aparte y yo me voy con Pablo Betancur y D’Ippolito que son los que me compraron del Deportivo Maldonado de Uruguay.

Yo estando en Italia a entrenadores como Marcelo Lippi siempre le agradé, me venía a saludar, con Carlo Ancelotti también, era un dolor de cabeza para ellos. Eso es lo lindo, los saludaba y conversaba con ellos. ¿Rambo de León se consideraba un jugador caro? En este momento mucho italiano me dice ‘mirá, si te compraron a 5 o 6 millones, en este momento vos costarías 50 o 70 millones de euros seguramente’. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Como ese que lo dio todo a sus entrenadores, ese que lo dio todo y que no se privó de nada, que no se guardó nada y lo dio todo de mucho corazón, porque primero di calidad antes que cantidad. Por todo lo que representa para el fútbol, ¿Cree que mereces una despedida? Me gustaría porque la gente así lo quiere, pero si no, igualmente soy feliz haciendo lo que hago y con los profes estamos disfrutando eso. Ya están abiertas varias puertas importantes para los chicos, solo que hay que madurarlos e insistir en sus talentos.

Y con el récord de más clubes en su carrera, quedó cerca del ‘Loco’ Abreu. Fijate que nunca me quise dedicar a eso, si hubiese querido eso me hubiera regresado a Guatemala, a El Salvador, incluso Belice y Nicaragua también, le hubiera pasado encima al cabrón de Abreu porque él andaba una semana acá, dos meses allá, un mes allá y así quién no. Aparte, él lo hacía por plata y yo por pasión porque amo esto y me gusta. ¿En qué invirtió Rambo lo que ganó en el fútbol? Nunca he sido de las personas ambiciosas, de esa hambruna de dinero, esa codicia o esa tacañez, no, gracias a Dios lo invertí en mi familia. Les pude construir a cada uno su casita y eso es lo más importante. Después sí, de repente me gasté un poco de plata en carros, en la vanidad, pero en eso, no tengo vicios y por lo menos el arroz, los frijoles, el quesito y la mantequilla en la casa no hace falta. ¿El club que mejor le pagó cuál fue? Yo lo que gané, lo gané bien y supe hacer con el dinero lo que tuve que hacer. Ahora se vienen otros tiempos claramente.

¿Su mejor salario de cuánto fue, Rambo? De cifras no hablo, nunca me gustó eso, simplemente sí gané bien, obvio, entre más iba escalando más iba ganando. ¿Cuándo sale la película? Ahí estamos con Carlos Cooper, ya se va a empezar a rodar, y primero Dios porque va a ser una película de mucha inspiración y de trascendencia para el chico y para el viejo también. EN UNA SOLA PALABRA Seleccion Nacional: Garra. Platense: Mi corazón. Puerto Cortés: Mi terreno. Chelato Uclés: Buen entrenador. Reinaldo Rueda: Hizo historia. Salvador Nasralla: De lo mejor que tenemos en el país. El verdadero capitán de la ‘H’: Pavón y Amado. Italia: Mi segunda casa. Honduras: Mi alma.

Sudáfrica 2010: El sueño. El mejor jugador hondureño en la historia: José Enrique ‘Coneja’ Cardona. El mejor jugador en la selección: Cardona, Pavón, Amado, Tyson y David Suazo. Su mejor compañero: David Suazo. Su ídolo de infancia: Roberto Baggio y Maradona. Su mejor entrenador: Hermelindo Cantarero, mi tío Pablo de León y Jorge Duvanced. Su mejor gol: Debut con Platense en Siguatepeque. El jugador que pensó iba a ser el nuevo Rambo: Difícil. Un jugador hondureño que creyó iba a llegar lejos pero lo decepcionó: No he confiado en muchos. Su primer automovil: Toyota Corolla 1989 Julio César León Dailey: Pasión y garra.