Liga de Ascenso: Platense ilusiona y se pone líder tras empate entre Lone FC y Parrillas; así quedó la fecha 4

Tras disputarse la cuarta fecha de la Liga de Ascenso, el Platense de Puerto Cortés se ha convertido en uno de los animadores del Clausura 2024 con su buen fútbol y los triunfos que ponen a soñar al puerto.

Llegaron el sábado al estadio Adrián Cruz de Villanueva y le pegaron 2-0 a los Tigres Cañeros llegando así a nueve puntos en la cima del grupo A.

Siempre en este mismo enclave, Parrillas One no aprovechó la localía y terminó empatando sin goles frente al Lone FC que no levanta. Mientras que Pumas de Las Vegas, Santa Bárbara derrotó por la mínima al CD Choloma y se colocó de escolta del Tiburón con ocho puntos y poniendo muy emocionante el grupo.

Siempre en la zona norte, pero ahora en el grupo B, el Honduras Progreso se mantiene arriba de la tabla con 10 puntos a pesar que empató 1-1 contra Brasilia. El segundo puesto es para el Oro Verde de Santa Rita, Yoro que venció a domicilio 1-0 al Tela FC.