Lone FC le pega duro al Juticalpa FC en el arranque de las semifinales de la Liga de Ascenso de Honduras

Este encuentro de ida se desarrolló en el estadio Rubén Deras de Choloma debido a que los estadios sampedranos, Morazán y Olímpico que es donde usualmente juegan de local, no estaban disponibles, por lo que decidieron irse a una ciudad cercana.

Por su parte el joven José Vigil Lobo, ex atacante de Marathón, anotó al minuto 27 el 3-0 ante los ‘canecheros’ que teniendo a Georgie Welcome al frente, no pudieron responder.

SEGUNDO TIEMPO SIN GOLES

En la segunda mitad el equipo de Nerlin Membreño, quien no estuvo en el banco de suplentes por expulsión, no pudo responder debido a la férrea marca que puso el entrenador Carlos “Chato” Padilla quien busca un nuevo ascenso a la Liga Nacional tras lograrlo la temporada pasada con Victoria