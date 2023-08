La inspiradora historia de Luis Torres, el niño de 14 años del Ascenso: “Quiero comprar una casa para mis papás”

“ Luis Torres es un niño de 14 que ha venido formándose desde chiquito para llegar a Ligas Menores de La Lima para ya después irse a probar a clubes de Segunda División . Todos los chicos en la escuela me felicitan, me dicen que le siga echando ganas. Así como recibo felicitaciones, también hay críticas, pero como yo no les paro ‘bola’, solo les paro ‘bola’ a los comentarios buenos. Ahora la gente que antes me miraba mal, ahora lo hace bien, pero yo me mantengo con los pies sobre la tierra y humilde como siempre”, fue la carta de presentación del pequeño lateral derecho que el 18 de octubre cumplirá 15 años.

Luisito nos recibió después del almuerzo, una vez ya había hecho sus tareas previo irse a entrenar. A él no le importó esperarnos bajo la lluvia, pues se encontraba afuera de su casa con una sombrilla para recibirnos, mostrando una sonrisa inocente mientras vestía con mucho orgullo el uniforme de Parrillas One.

“El día que debuté no pude dormir, solo lo hice durante una hora antes de irme para el colegio. Estaba pensando en cómo yo había logrado disputar un partido en Segunda, pero como siempre he dicho, todo viene por mi esfuerzo y mis cojones”, fue lo primero que contó el “Niño” Torres , quien desde su hogar atendió al equipo de DIEZ.

Luis Eduardo jugó siete y diez minutos en los amistosos que disputó Parrillas One frente a Atlético Júnior y Oro Verde a pesar de no medir siquiera los 1.50 metros de altura, pues “tengo una confianza bárbara conmigo mismo, la cual viene de mis padres, esos cojones sí los tengo de verdad, porque mi papá siempre dice que hay que tener bien puesto los cojones”.

“Con este dinero al menos me ayudará para el transporte porque yo me voy en bus al estadio a entrenar. Lo que haré con mi primer pago será comprarle un pastel a mi abuela. Mi verdadero objetivo es ahorrar para comprarle una casa a mi mamá”, confesó quien le apodan ‘Rayo’, al tiempo que sus padres empezaron derramar lágrimas mientras lo escuchaban hablar en la entrevista.

“Todo empezó a los cinco años cuando mi papá me empezó a comprar balones de caucho y ya después inicié a pedir balones de cuero, formándome en el campo de San Juan Viejo . A Parrillas One llegué hace un mes y medio, me di cuenta mediante Facebook que iban a tener visorías y quedé elegido entre 300 personas gracias a mi actitud, siempre le eché ganas”, contó Luis Eduardo, quien ya firmó un contrato de dos años con Parrillas.

El día que Luis disputó su primer partido, el entrenador argentino del Parillas, Rodolfo Sabaris, le dijo que “llevara los tacos porque hoy vas a debutar”. “Me sentía bien nervioso, en el partido me hicieron una falta que me dieron con el taco en la cara después de una entrada y hasta se me hinchó un poco la ceja y la nariz”, relató el cipote, quien destaca el regate y velocidad como sus mayores virtudes dentro de la cancha.

“El técnico me dijo que me tiré un partidazo y que hice un amague exageradamente bueno. También quiero agradecer a mi amigo ‘Chimbito’ (Luis Contreras) quien es un compañero que me ha apoyado, él me dice que tengo un potencial bárbaro. Ahora la vida me sonríe más. Nunca tuve miedo, gracias a Dios, él me da esa confianza”, comentó.

Si bien a su corta edad ser futbolista debería ser solamente un hobbie y no un estilo de vida, Luis confiesa que todo esto lo hace para “sacar adelante a mi mamá ya que siempre hemos andado alquilando y quiero comprarles una casita a mis papás. Mi infancia ha sido muy costosa, hemos pasado circunstancias cosas muy bárbaras, a veces no hay pisto y al colegio me toca ir caminando”.

La familia Torres fue una de las familias damnificadas de los huracanes Eta e Iota que 2020 inundaron a La Lima. Después de vivir todos en un cuarto por unos meses, lograron instalarse en la casa donde viven ahora, una pintada con los colores parrilleros, en medio de una carretera donde solo te llega una barrita de señal al celular, aunque a veces ni te llega. “Tengo necesidad de sobresalir en el fútbol. Vivimos bien, a pesar de que no somos una familia de dinero”, resaltó el niño.

Luisito desayuna y cena usualmente una ‘baleadita’ con café, aunque su mi comida favorita es la pasta. El estudio le gusta, dice ser un buen alumno que cumple que sus tareas, aunque preferiría dejarlo para concentrarse totalmente al fútbol, pues es “mejor jugador que estudiante”.