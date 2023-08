Luis Torres, el niño de 14 años que sorprende con su talento en la Segunda División de Honduras y advierte: “Tengo los cojones”

Eduardo Torres Cardona , es cipote oriundo de la Lima, Cortés, quien llegó al equipo Parrillas One y por sus grandes cualidades ha comenzado a abrirse paso en la plantilla.

El fútbol es una pasión que rompe barreras y no conoce de edades; así lo demuestra Luis Eduardo Torres , un pequeño de 14 años que comienza a brillar con su talento en la Segunda División de Honduras.

”Llevo dos partidos y los he desarrollado bien a mis 14 años, es para que tenga miedo, pero tengo los cojones de meterme a una cancha de Segunda División y dar el ancho”, indicó el juvenil.

Carlos Torres fue parte de las visorias que realizó el equipo Parrillas One, donde el entrenador argentino Rodolfo Sabarís quedó admirado por el talento de este pequeño y fue admitido en el club.

Torres reconoce que su llegada a Parrillas One se dio tras una visorías en las que llegaron muchos futbolistas y él fue de los afortunados en ser tomado en cuenta.

”Vinieron como 300 y de esos salí yo. Espero llegar más alto y a mis papás les genera un orgullo muy grande”.

Tras llenar el ojo del técnico Rodolfo Sabarís, este pequeño revela los consejos que recibe de parte de su entrenador.

”Que le si siga metiendo con ganas y todavía no me puede meter en el torneo porque no tengo la edad, pero más adelante se dará”.

En lo que respecta a su preparación, Luis Torres confiesa que: ”En las mañana cuando no tengo que ir al colegio salgo a correr, hago mis físicas y le meto ganas”.

Además, Torres comparte los aspectos y situaciones que le toca hacer dentro del terreno de juego por su pequeña estatura. ”Agarro el balón, la doy sencillo, hago mis pintas y para qué voy a meter cuerpo si sé que no las voy a ganar”.