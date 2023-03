¿Qué fue lo que pasó? Tato García destapa la razón de la furia contra Parrillas One y denuncia a “cobarde” futbolista

De acuerdo con el Tato , esta agresión a puño limpio fue lo que desató el caos en la cancha limeña, asegurando a DIEZ no tener ningún problema con el arbitraje hondureño, aunque mencionó que fueron “perjudicados” en todo el partido contra Parrillas One .

El entrenador del Independiente de Siguatepeque, Martín “Tato” García , dejó en claro el altercado que sucedió en el empate 0-0 ante Parrillas One por la jornada 7 del Clausura 2023 en la Liga de Ascenso .

En este juego el árbitro central Fausto Rodríguez realizó siete expulsiones. De acuerdo con el acta arbitral, el DT García vio la roja por “conducta violenta contra el cuarto árbitro”, aunque el uruguayo asegura que no fue así.

Tato García reveló que la explosión suya y del cuerpo técnico se debió al desleal golpe hacia su jugador: “La agresión cobarde del Chimbo le destrozó la cara a Raudales, me enoja que un señor de 35 años venga a pegarle a uno de 18 que bien podría ser mi hijo. Nosotros nos vamos encima del cuarto árbitro para preguntarle si vio el golpe y nos contestó que sí, y han hecho ver como si nosotros fuimos a agredir al árbitro y no fue así, no tenemos nada contra los referís”.

Y agregó: “Yo entré a la cancha para decirle en la cara a Chimbo que es un cobarde, pero me detuvieron. ¿Por qué me expulsaron? tal vez porque invadí el campo, pero nosotros no le hicimos nada a los árbitros. Con el cuarto árbitro hasta estuve tomando mate previo al partido. Mi única indignación fue el golpe desleal de este señor a nuestro cipote. ¿Yo agredí a los árbitros? la única agresión que hubo en el partido fue la del Chimbo a Raudales, lo único que hicimos fue defender a nuestro futbolista”.

El técnico sudamericano también denunció que, mientras se quejaban con el cuarto árbitro de la violenta acción, se entrometió un señor vestido de civil y los agredió con el cartel de los cambios, la razón por la que tuvo que intervenir la policía a imponer orden.