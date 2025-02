Uno de los partidos más atractivos de la jornada 4 de la Liga de Ascenso de Honduras se disputó en el estadio Rubén Deras entre el vigente campeón, el Club Deportivo Choloma , y el Platense por el grupo C, denominado el de la “muerte”.

Siempre en el mismo grupo, el Parillas One goleó en Río Lindo 4-1 al Brasilia con goles de Yerson Gutiérrez (2), Jeffry Morales y Joel Castillo.

De esta manera, el Platense y el Parrillas One lideran este grupo C con ocho puntos. El que no ha iniciado bien es el Choloma, que apenas tiene una unidad.