Raúl Musuruana, el DT argentino que sueña con regresar al Vida a primera división y no olvida a Nixon Cruz: "Él me desafió"

El Vida de la Ceiba es uno de los equipos favoritos para ascender a la primera división del balompié hondureño. El conjunto cocotero enfrenta al Estrella Roja de Danlí, quien tomó ventaja en el juego de ida de las semifinales en el estadio Marcelo Tinoco. El partido de vuelta se celebrará en la novia de Honduras, donde el rojo buscará remontar el duelo en el estadio Municipal Ceibeño este fin de semana.

La Liga de Ascenso de Honduras llegó a la recta final del torneo y mantiene a un equipo histórico con la ilusión de poder pelear una final y tener la posibilidad de regresar a la máxima competición del fútbol catracho.

Diario DIEZ platicó con el estratega cocotero quien se mostró muy alegre por nuevamente estar en esta etapa del campeonato, elogio y aconsejó a su ex pupilo Nixon Cruz quien brilla en Real España en el que aseguró, "Estoy convencido de que va a ser uno de los referentes para la selección en su momento".

Una nueva revancha se le presenta al director técnico argentino, Raúl Musuruana , quien el torneo pasado se quedó al margen de una final y desatando la polémica de amaños de partidos culpando a cierto grupo del plantel de Honduras Progreso quien fue su ex equipo.

LA ENTREVISTA

-Está próximo a una posible final en la Liga de Ascenso, ¿Cómo valora el trabajo de esta temporada?

La verdad que se ha trabajado de la mejor manera con los chicos, con la directiva, con el cuerpo técnico, y bueno, el resultado que estamos justamente peleando ahí ya para ver si se puede lograr el primer objetivo que es pasar esta llave.

-¿Cómo lo ha tratado el aficionado ceibeño?

La verdad que primeramente muy agradecido con el acompañamiento que hemos tenido. Ha sido fantástico el sacrificio que han hecho para viajar y acompañarnos fuera de casa. Lo hablamos con los jugadores, por lo primero que no podemos fallar, más allá del cariño familiar, es por la afición. La noble afición que cada vez se suma más.

-¿Lo ilusiona ascender a un equipo histórico como el Vida?

Estamos trabajando para buscar el logro deportivo. Lo he dicho, estoy en un equipo de primera división que está en un trance en estos momentos y nos tenemos que volver a levantar. Están dadas todas las condiciones para volver a primera y es un equipo que tiene que volver a primera división. No cabe duda por lo que he vivido, por todo lo que es la logística, por tener un bus propio, por todo lo que se maneja, por darnos lo mejor en la logística y despues el cumplimiento con todos los jugadores. Uno analiza todos los aspectos y no es un club nuevo, tiene historia.

-¿Cuánto cambia el apoyo de los aficionados entre Honduras Progreso y la afición ceibeña?

Sí, la verdad que se hace sentir el público. La verdad que la afición nos ha acompañado en distintos partidos que hemos jugado de visitantes. Lo hemos hablado en el vestuario, les he dicho a los muchachos: “somos locales, afuera estamos siendo locales”. Y eso es un agradecimiento eterno a esta afición que la verdad me ha sorprendido acá en La Ceiba.

-¿Qué es lo que más destaca del equipo?

He encontrado muy buenos jóvenes que han sido reservistas y hoy ya están siendo parte del proyecto de segunda división, y bueno, la gente que ha venido a acompañar, los distintos jugadores, los refuerzos con su trayectoria, su experiencia, también aportando en el crecimiento total, no solamente de los jugadores, sino de nosotros como cuerpo técnico.

-En cuanto al tema financiero, ¿cómo ha estado el club con usted? Sabemos que sus vecinos de primera división pasan por problemas económicos.

Parte del proceso y de todo lo que hemos iniciado desde la pretemporada ha sido impecable al responder los directivos en cuanto a los requerimientos y por supuesto al cumplimiento de todos. Así que realmente impecable, y ahora nosotros tenemos la obligación de poder devolverlo con trabajo y con resultados, qué son los más importantes.

-¿Siente que en Honduras Progreso no lo apoyó tras su denuncia de amaños de partidos dentro del club?

Había algunos detalles, pero siempre quedan las dudas de que si fue el técnico, si el planteamiento. Pero creo que hasta el momento volvemos a estar en una semifinal con otro club y se demuestra que el trabajo es ordenado. Y bueno, quedó algo en evidencia, que no se hicieron bien las cosas, más que nada no por la dirigencia, sino tal vez por algunos jugadores. Eso también significó la salida, porque había que seguir con los mismos jugadores y yo no estaba de acuerdo.

-¿No estaba de acuerdo con la continuidad de ciertos jugadores?

Sí, los jugadores que estuvieron involucrados, que todos saben. Por ahí ya es tema para dejarlo, salvo algunos. Dos jugadores que por ahí teníamos las dudas, pero después demostraron su nobleza. Pero sí hubo algunos detalles que incidieron en que se terminara tan abruptamente esto. Y está claro porque nosotros perdemos 6 a 0 en Cantarranas. Yo saco cuatro jugadores titulares, pongo cuatro jugadores nuevos con el arquero que no había tenido un solo minuto, y le ganamos 3 a 0 en Progreso, con opciones de haberlo por lo menos llegado a siete u ocho goles. Entonces quedó demostrado que algo había pasado en el partido de ida.

-Profe, uno de sus pupilos en Honduras Progreso fue Nixon Cruz, quien hoy se destaca en Real España.

La verdad que es una grata noticia cuando me entero de que va al Real España, y después ya empieza a demostrar rápidamente que estaba para primera división. Si bien había tenido algunos partidos cuando tenía 15 años en Honduras Progreso, volvió muy bien, sigue el proceso y estoy muy contento porque, siempre se lo dije, es un talento hondureño muy importante e inclusive, si sigue avanzando y haciendo el proceso, va a estar para el fútbol internacional.

-Ha sido destacado en la Copa Centroamericana como uno de los MVP de ciertos partidos, pero algo que le preocupa a la gente es su temperamento. Usted que lo conoce más, ¿es de trabajarlo psicológicamente o cómo se maneja?

Fue uno de los temas que nosotros trabajamos durante dos años con él, el compromiso, la responsabilidad. Se fue dando cuenta y empezó a estar más disciplinado, sin distracciones fuera de la cancha, y lo logró. Lo viene logrando. Ahora sí, falta un poquito; siempre tenemos comunicación, a veces no semanal, pero siempre lo que yo pueda llegar a ver y aportar, por el cariño que uno le tiene, le indico que hay algunos detalles en los que tiene que estar más tranquilo para que siga creciendo.

-¿Y qué se le puede recomendar a Nixon a temprana edad? Porque en el fútbol hondureño hemos visto muchos casos de jugadores que la fama los llega a estancar.

Sí, esto es habitual a nivel sudamericano, más que nada. Por ahí el fútbol europeo no tanto porque ya hay una cultura marcada. Pero el fútbol sudamericano y acá en Centroamérica, al no haber formación ni tantas escuelas ni trabajo sobre los valores, se pueden llegar a desvirtuar cuando alcanzan ese grado, no de fama, sino de reconocimiento a través del deporte. Yo creo que en eso, seguramente, todos sus allegados, los familiares y la gente que lo quiere de verdad son los que lo tienen que aconsejar. Sé que lo están haciendo muy bien, y si no pasa ningún inconveniente, es un jugador con mucha proyección. Estoy convencido de que va a ser uno de los referentes para la selección en su momento.

-¿Alguna anécdota con Nixon que recuerde?

Sí, anécdotas siempre hay muchas. Una vez lo puse en un segundo tiempo y me dijo, “Voy a hacer dos goles y no me vas a abrazar”. Le respondí, “No, yo no te voy a abrazar”. Y bueno, hizo los dos goles, pasó frente a mí y no nos saludamos. Nos reímos después porque él me lo dijo antes, “Voy a hacer dos goles pero usted no me va a abrazar”. Justamente no había cumplido una semana de entrenamiento, estaba como quien dice “multado”, y él me desafió con fútbol, lo cual me encanta. Me dijo, “Voy a hacer dos goles pero usted no me mire”. Y no lo miré. Después nos reíamos porque quedó como una gran anécdota.

-Tras su salida de Honduras Progreso, ¿hubo alguna oferta de primera división antes de firmar con el Vida o lo han llamado durante el torneo?

Sí, ha habido algunos acercamientos, pero primeramente, una vez que salgo de Honduras Progreso, hubo contactos desde Bolivia y desde Ecuador. Pero rápidamente, en esos siete días, llegamos a un acuerdo importante con el señor Luis Cruz de acá del Vida. Y después, sí, durante el torneo, usted sabe que siempre hay acercamientos cuando hay alternancia en algunos equipos de primera división.



​​​​​​-¿Qué equipos de primera?

Bueno, por un lado fue un acercamiento por intermediario por parte de Victoria y también de Choloma.

-¿Por qué no aceptó ir a primera si lo buscaron?

Como dije, estoy en un equipo grande y con grandes posibilidades de regresarlo a primera división. El Vida es un equipo histórico.

-¿Cómo es su relación con Luis Cruz?

La verdad que ha sido muy buena desde el inicio. Se dio cuenta de mi nobleza y sabe que si las cosas no resultan, soy el primero en darle la mano. No me voy a excusar detrás de un discurso ni de un resultado. No me quedo porque hago debutar a un chico o le doy más formación a un juvenil. Él sabe que si las cosas no se dan y su decisión es no continuar conmigo, lo entiendo. Eso ha generado un vínculo muy fuerte, basado en sinceridad total.o me escondo tras un discurso. Somos muy sinceros entre los dos, y también con los directivos. Eso hace que tengamos un vínculo fuerte. Después, si las cosas no se dan, cada uno sabe la decisión que se debe tomar, pero vamos a seguir siendo amigos.



-¿Le ha sorprendido Platense en primera división?

Sí, la verdad que sí. Venían trabajando bien desde el torneo anterior, habían hecho una buena campaña, se prepararon, y eso demuestra que hay nivelación en varios equipos de segunda división que tranquilamente pueden competir en Liga Nacional. Ya se quitó ese prejuicio de “viene de segunda”. Platense ascendió y salvo algunos desajustes físicos o lesiones, ha sido protagonista desde la primera fecha. Es un equipo que estaba armado para segunda división y está peleando los primeros lugares. Quedó demostrado que muchos jugadores y cuerpos técnicos de segunda división pueden competir en primera.​​​​​