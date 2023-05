Tato García busca el Ascenso con futbolistas que trabajan bajando leña de las montañas: “Podemos quedar en la historia de Siguatepeque”

Tomando su tradicional mate y viendo el juego de la Liga de España entre Real Sociedad y Almería, así encontramos al Tato García, quien nos atendió en su aposento, donde medita cada estrategia a utilizar en los juegos.

Lejos del bullicio de una ciudad como San Pedro Sula, donde vivió dos años y medio en sus interrumpidas etapas con Real España y Marathón, ahora la vida del entrenador uruguayo es de mayor estrés pero lo compensa la tranquilidad que impera en la fresca Siguatepeque. El Tato García se juega el pase a la gran final del Clausura 2023 con las panteras del Independiente en una brava llave de semis contra Platense. En la previa de este platillo futbolístico exquisito, nos atendió y valoró lo que ha sido para él su incursión en la segunda división hondureña. El último campeón con Real España en diciembre del 2017 aduce que está en un equipo con inversión y talla de Liga Nacional, pero que es algo que desea de experimentar en carne propia, aunque está consciente que para que eso suceda tiene que batir a sus rivales de turno.

Mientras agarraba su vaso de mate y le echaba agua caliente salido de tu termo, el Tato García pensaba y exponía también lo que el equipo catedrático vive en una de sus etapas más grises de su historia. En la misma aprovechó para calmar los ánimos del juego de ida contra Platense en Puerto Cortés, donde al final del compromiso se tornó complicado por objetos que se lanzaron a la cancha. Pidió a la afición que asista el sábado a las 7:30 PM a apoyarlos en Siguatepeque, que no hagan lo mismo y que se comporten. LA ENTREVISTA ¿Cómo lo trata Siguatepeque, profe? Desde el día que llegamos la ciudad nos ha tratado bien, una ciudad bonita y con un clima precioso, sobre todo los meses de diciembre y principios de enero son muy frescas las mañanas para disfrutar un mate. Con el paso de los partidos la gente nos hace saber el cariño en la calle y están muy ilusionados como nosotros. ¿Qué tal ha sentido la temporada? La segunda división ha tenido un crecimiento importante con la llegada de futbolistas extranjeros y me ha sorprendido los futbolistas que he visto en el Ascenso. Nosotros ya hemos hechos alguna visoría que las tenemos guardadas en la intimidad del cuerpo técnico con algunos jugadores interesantes y es una categoría que va en crecimiento y eso está buenísimo, siempre que sea para mejorar. Si se mejora la segunda, a raíz de esa consecuencia, la primera división mejorará. Estar donde estamos me hace sentir muy orgulloso de la directiva y del plantel. Siempre dije que nosotros jugamos liguilla desde el día uno, quedando fuera Parrillas One y Lone FC. Choloma con un gran equipo también que la peleó hasta el final, Villanueva peleando descenso, pero con un equipo durísimo también, entonces todos esos partidos nos dan los frutos y nos ha hecho un equipo fuerte.

¿Siente que el haber estado en el grupo más bravo ayudó para potenciar su equipo? Sin lugar a dudas. Nosotros de los 10 partidos de las vueltas, en siete mantuvimos el arco en cero y ocho de los diez goles que recibimos fueron de Lone, cinco en San Pedro Sula y tres en Sigua. Para mí quedó fuera un gran equipo. Ha sido un torneo muy lindo y ojalá que estos partidos que quedan de semis y final sigan igual y que el crecimiento continúe. Nosotros no nos podemos quejar de nada. La gente del club nos ha cumplido en todo. En salarios, premios, infraestructura. Ayer hicimos hielo, el jueves pido hielo otra vez y tengo para los jugadores todo. Hidratación, suero, tenemos un gimnasio que no sé qué gimnasio en todo Honduras esté más completo que ese, no es del club, pero el equipo lo ha alquilado para nosotros. En ese sentido hemos tenido un crecimiento y hoy se están dando los frutos que de 32 equipos estamos dentro de los cuatro mejores y por algo es. ¿Entonces este equipo no tendría problemas para estar en Primera División? Yo creo que no. Evidentemente que nosotros tenemos que dar el paso ahora que será muy complicado contra Platense y seguramente el cruce de Genesis y Juticalpa, dos equipos durísimos. Ahora, si tenemos la gracia de llegar a primera división, y te puedo decir porque trabajé en dos equipos grandes de Liga Nacional y conozco el resto la primera división, Independiente está hasta mejor que un equipo de Liga. ¿Su llegada al ascenso le dio un plus a la Segunda División? Primero a Independiente. Nosotros cuando nos pusimos de acuerdo con la directiva con el contrato, la estadía nuestra y las cosas que les íbamos a exigir al club y desde el primer día no tuvimos ningún problema. Y sumado a eso con la metodología de trabajo se dieron cuenta que estaban con un cuerpo técnico de primera división. El mismo futbolista que no es 100% profesional, pero que se entienda bien lo que digo, no es 100% profesional porque no se dedican solo al fútbol. Yo tengo futbolistas que hoy entrenamos en la mañana y en la tarde están trabajando, y si entrenamos en la tarde, a la mañana los tenés en la montaña cortando café y bajando leña. A mi me ha dado una experiencia enorme y satisfactoria de poder manejar mejor las cargas de trabajo. Si soy entrenador de primera división yo sé que el salario es alto y el futbolista terminó de entrenar en dos horas y se fue para la casa, acá no, acá tengo unos que estudian y muchos que trabajan.

Y hablando del torneo, siente ventaja el haber sacado el empate ante un equipo como Platense. No, una ventaja no porque nosotros tenemos que ganar acá, lo podes tomar de las dos maneras, que sacamos un buen resultado porque jugamos de visita contra un gran equipo y con un estadio que estaba a reventar, la gente del Puerto acompañan mucho y son muy hinchas del club. El empate para nosotros es importante pero no define nada, eso se define acá en casa. El camino aún está difícil, ¿cómo mantener la calma en este tramo del torneo? Ya tengo una cierta experiencia sobre mi espalda. Como futbolista jugué en Peñarol, en Olimpia de Paraguay, Pumas de México, eso me ha dado un plus y después como entrenador ya tengo montón de años, dirigí a Danubio en Uruguay, en Racing, Boston River, a los dos grandes de San Pedro Sula y en Paraguay. Yo tengo bien claro mi trabajo, no me voy a desenfocar de nada, no habrá nada extra futbolístico que me saque del enfoque que es ganar el partido acá y soñar esa final que para esta ciudad sería espectacular. Como leía en unos comentarios en redes que tenemos ilusionados a casi cien mil personas. En un desafío lindo y una responsabilidad muy grande. ¿Sería fracaso no lograr el ascenso por la inversión que la directiva ha hecho? Fracaso sería otra cosa. Si yo analizo, prácticamente hace tres años Independiente no entraba en la liguilla. Yo estoy contento y agradecido con los muchachos porque dejan la vida en cada entrenamiento. Si tenemos la gracia de pasar a esa final vamos a pelear ese ascenso a morir y si nos toca quedar fuera, creo que el trabajo está cumplido.

¿La gente en la calle qué le dice? Es una gente súper humilde y servicial. Me han invitado a entrar a lugares a comer un churro, a tomarse una Coca Cola, ‘venga profe, nos vamos a sacar una foto’ y eso lo sentimos en el día a día. Yo soy de andar mucho en la calle, me voy con mi mate y salgo a caminar o me voy a la plaza del pueblo y al parque y a la gente se le nota esa efervescencia y me lo transmiten y a los jugadores. Estamos muy ilusionados. ¿Cómo espera ese juego del sábado contra Platense? No hubo un solo partido que lo tuvimos, el apoyo de la hinchada de Independiente espectacular con una fiesta de fuegos artificiales que pocas veces la he visto. Cuando las panteras salen a la cancha se le eriza la piel y me siento orgulloso por el respaldo de la gente. Será un partido muy intenso como fue el del Puerto, Platense y nosotros con sus armas y el que cometa menos errores se llevará la serie. El Independiente es un equipo fuerte en casa y bravo de visita, ¿en qué consiste esa fortaleza? En el trabajo. Nosotros nos hacemos muy fuerte de local, con nuestra gente y por la planificación de los partidos y de visita somos un equipo muy duro, sobretodo de la parte táctica, si hay algo que tiene este equipo es que trabaja tácticamente porque somos muy ordenados. Les cuesta hacernos goles, los últimos goles que nos han metido han sido desde fuera del aérea y de lejos. Quedó calientito el ambiente con los primeros 90 minutos, ¿espera un llenazo? Sí, yo creo que sí. La gente del pueblo siempre ha acompañado más allá que estamos en una instancia definitoria. Por ahí quedaron un poquito molestos por lo que pasó y les tocó vivir en el Puerto, pero esperamos que acá la gente nuestra se comporte y que esto es fútbol y de parte nuestra hemos mandado el mensaje de que no hay que arrojar nada a la cancha y que no hay que hacer nada fuera de los futbolístico. Todo se tiene que definir adentro de la cancha.

Porque esto es futbol... Ese es el fútbol, es eso... Platense con sus armas, con su gran equipo y nosotros con la humildad nuestra y con mucho trabajo, tratando de hacer lo mejor para dar ese pasito. La otra llave entre Juticalpa y Genesis, ¿cómo la ve? Durísima. La vi el otro día. A Génesis lo he visto varias veces, miré el partido de pretemporada contra Motagua, no menos de tres o cuatro veces ya lo he visto a Genesis. A Juticalpa lo he visto por la televisión y las semifinales. Son dos estilos diferentes pero con individualidades muy buenas como así el caso de Chavasco, Welcome, Gutiérrez, el arquero Pineda... Genesis también con una idea clara del Chino Tilguath, muy clara que la venimos viendo desde varios partidos. Cualquiera de las dos llaves estará buenísima de verdad. ¿Se imagina dirigiendo Liga Nacional en Siguatepeque y con Independiente? Wow, sería soñado. Yo les digo a los futbolistas que podemos quedar en la historia de una ciudad, que tenemos una oportunidad y depende solo de nosotros. ¿Que es muy difícil? Sí, es muy difícil, porque si pasa el Juticalpa del otro lado tenés que ganarle tres veces entonces, nosotros tenemos todo para hacerlo, porque la directiva hizo un esfuerzo, lo que nos han brindado, hoy nosotros estamos al nivel de un equipo de primera división. Pero después es fútbol... una expulsión, un gol en contra o una mala salida te puede cambiar el partido. Hay que ser muy pensante y hay que estar muy clarito de la cabeza, pero que le tengo una fe bárbara a estas panteras, les tengo una fe bárbara.

Aparte de las canchas, ¿qué diferencias ha encontrado entre el ascenso y Liga Nacional? Es grande. Sobre todo, cuando mucho futbolista no vive del fútbol, sino que es un complemento. Ahí hay un cambio muy grande sobre todo en lo que tiene que ser un microciclo semanal de trabajo. Manejar las cargas, estar muy cerca del jugador de que tenga la apertura de decirme “profe, bajé cien kilos de leña de la montaña esta tarde, estoy fusilado”, y hacerle un regenerativo, un trabajo diferente y eso en primera división no pasa. Y ya después las canchas. Vos me decís después, “las panteras no juegan muy lindo”, pero saben lo que tienen y a lo que apunta. A mi me tocó ir a jugar con Pumas Las Vegas. Un partido muy difícil, durísimo contra un gran equipo con jugadores muy buenos. Esos muchachos con una buena alimentación o un buen descanso, pucha, estamos hablando de grandes jugadores. De ese equipo de Pumas me saco el sombrero. Y podemos decir “esa cancha está fea o más o menos”, pero es la cancha de ellos, saben jugar y saben lo que quieren. A nosotros nos costó muchísimos contra ellos. La diferencia es grande. Sobre su futuro, ¿seguirá el próximo torneo o buscará nuevos rumbos? Primero, tengo una gran relación con la directiva, muy frontal. Yo tengo contrato con el club y de palabra con ellos, terminando este torneo nos vamos a sentarnos a hablar, porque no seré hipócrita al decir que no me han llamado. He tenido llamados de equipos de Liga Nacional en pleno torneo. Yo soy un agradecido y respetuoso de la gente que me dan trabajo. Lo hablé con la gente cuando llegaron esos llamados, pero lo primero que le dije a la directiva y a mi plantel “tengan la tranquilidad que yo acá estoy hasta el final, hasta donde Dios nos permita estar yo voy a estar con ustedes” y esto no pasa ni por un tema económico ni por nada, es el agradecimiento a la directiva y sobre todo a mis jugadores que me han respondido siempre y pondré el pecho por ellos”.

¿La final de Liga Nacional cómo la analiza? No tuvimos la oportunidad de verlo porque estábamos en el estadio y se jugaba a las 4:00 y a las 6:00 jugábamos nosotros, lo seguíamos un poco por el celular, pero no es lo mismo sentarse y analizar. Creo que son dos estilos diferentes, ya lo veía desde antes. Un Olimpia con un plantelazo y con un gran entrenador. Soy muy respetuoso de lo que Troglio ha logrado, ganó un título internacional. Después me saco el sombrero por la manera de jugar de Olancho, y lo he hablado con jugadores que dirigí que ahora están ahí. Quiero destacar el trabajo de José Rivera porque han mantenido su esencia en cualquier lado, entonces eso es para destacar. Veremos qué pasa en la final de vuelta. La convicción de este equipo es lo que más me ha sorprendido. ¿Será que esa convicción le hace falta al Real España? Son equipos grandes, a veces las exigencias no son las mismas. No es es lo mismo ponerse la camiseta del Real España que la de Olancho, sin desmerecer a Olancho, quiero que se entienda bien lo que quiero decir. Es importante dar en la tecla con los futbolistas y después generar una convicción. Real España es un equipo grande y divino.