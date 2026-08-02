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¿Cábala o tradición? La curiosa dinámica de Motagua tras vencer al Juticalpa
Redacción Diez
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02 de agosto de 2026 a las 17:08
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¿Cábala o tradición? La curiosa dinámica de Motagua tras vencer al Juticalpa
Redacción Diez
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Polémica en Catacamas: así fue el gol que le anularon a Juticalpa FC ante Motagua
Redacción Diez
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Motagua pendiente de Marinacci salió lesionado en el duelo frente a Juticalpa
Redacción Diez
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¡Catacamas dijo presente! Gran respaldo de la afición en el duelo Juticalpa-Motagua
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¡Cabezazo mortal! Así fue el golazo de Agustín Auzmendi con Gimnasia
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