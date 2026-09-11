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Celso Borges tras el empate: lo mejor que hizo Alajuelense y qué le impresionó de Marathón
Redacción Diez
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11 de septiembre de 2026 a las 09:09
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Redacción Diez
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Redacción Diez
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confiesa Espinel que regañó a sus jugadores: "Tuvimos que hablar en voz alta"
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Zaldivar silenció al Morazán: Alajuelense le empata al Marathón en los últimos minutos
Redacción Diez
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