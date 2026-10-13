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La Selección
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¡Cinco al hilo! Atlético de Madrid tumba al United y confirma su gran momento
Redacción Diez
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13 de octubre de 2026 a las 16:10
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