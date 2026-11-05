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Cristiano Ronaldo le pone fin a su historia con Portugal: "Llegó el día de devolver la 7"
Redacción Diez
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05 de noviembre de 2026 a las 09:11
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