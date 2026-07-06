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Cristiano Ronaldo se queda sin copa del mundo: España eliminó a Portugal
Redacción Diez
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06 de julio de 2026 a las 18:07
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