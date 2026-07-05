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Partidos de hoy
La Selección
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¡VOZINHA EL MÁS ACLAMADO! El guardameta aprovechó su fama en Instagram
Redacción Diez
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05 de julio de 2026 a las 15:07
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VOZINHA: "Agradecido por el apoyo incondicional de toda América Latina"
Redacción Diez
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Cristiamo Ronaldo se confronta con un periodista antes del duelo con España
Redacción Diez
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Vozinha aprovechó de su fama: así recibieron a Cabo Verde tras el histórico mundial
Redacción Diez
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Locura marroquí tras eliminar a Canadá y sellar el pase a los cuartos de final
Redacción Diez
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Locura marroquí tras eliminar a Canadá y sellar el pase a los cuartos de final
Redacción Diez
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Argentina sufrió para eliminar a Cabo Verde y clasiflcarse a los octavos de final
Redacción Diez
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Said Martínez sorprende en Miami y aparece en la previa del Argentina-Cabo Verde
Redacción Diez
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CONDEPOR transformará la iluminación del Estadio Nacional Chelato Uclés
Redacción Diez