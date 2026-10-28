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Partidos de hoy
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¡Desde Siguatepeque por amor al Olimpia! “Yo soy ganador y por eso sigo al Olimpia”
Redacción Diez
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28 de octubre de 2026 a las 19:10
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¡El orgullo de ser olimpista! La familia Lanza vive con pasión la semifinal entre Olimpia y Cartaginés
Redacción Diez
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¡Motagua busca la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense!
Redacción Diez
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Diego y los motivos de la caída de Alianza ante Marathón: "Teníamos la ilusión de pasar"
Redacción Diez
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Rudman tras echar al Alianza de Diego y clasificar a Champions: "Hoy ganó el fútbol"
Redacción Diez
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¡Marathón elimina al Alianza de Diego Vázquez y sella su boleto a la Champions de Concacaf!
Redacción Diez
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Francis se cansa del tema Arriaga y Vandenbroucke: "Me gustaría pasar página"
Redacción Diez
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Espinel no se guarda nada y le responde a Villatoro: "Se está manchando la historia de un club"
Redacción Diez
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Keyrol Figueroa le marca al Manchester City: así fue el segundo gol del hondureño
Redacción Diez