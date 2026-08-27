Inicio
Lo último
Copa Mundial 2026
Quiniela Mundialista
Liga Hondubet
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions League
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada digital
Centroamérica
No todo es fútbol
Segunda división
Torneo de reservas
MLS
Fútbol mexicano
Fútbol femenino
Noticias del mundo
Escribele a Diez
Grupo OPSA
El Heraldo
La Prensa
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Liga Hondubet
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Videos
Diego Vázquez tras quedar eliminado por Marathón: "El fútbol de Honduras es..."
El entrenador del Real Estelí, el argentino Diego Vázquez, afirmó que su equipo nunca se pudo encontrar en la cancha tras caer ante Marathón
Redacción Diez
seguir +
27 de agosto de 2026 a las 16:08
Últimos Videos
Videos
La Ultra Fiel ya está en el Chelato Uclés apoyando al Olimpia.
Redacción Diez
Videos
Barras de Olimpia y Saprissa ponen el color previo al duelo por la Copa Centroamericana
Redacción Diez
Videos
Javier López aviva el debate del más grande de C.A: "Saprissa y Olimpia ganan por..."
Redacción Diez
Videos
¡Histórico! Golazo de Dereck Moncada clasifica al Lugano a Conference League (VIDEO)
Redacción Diez
Videos
Eduardo Espinel calienta el clásico ante Saprissa: "Olimpia es más grande"
Redacción Diez
Videos
Rudman tras clasificar a cuartos de final con Marathón: "Hoy era una final"
Redacción Diez
Videos
Jugador de Saprissa pica a Olimpia y enciende el debate Lo habla por sí solo
Redacción Diez
Videos
"Lo necesitamos": Medford con mensaje directo a la afición de Olimpia
Redacción Diez