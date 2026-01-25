Estadisticas de ligas
Endrick se desata en Francia: así fueron sus tres goles en la paliza del Lyon sobre el Metz
2026-01-25
Redacción Diez
Videos
Manchester United derrotó al líder Arsenal en una noche de golazos en la Premier League
Videos
¡Sigue encendido! Keyrol Figueroa vuelve a ser figura con Liverpool Sub-21 y llega a 11 goles en la temporada
Videos
Con un golazo de tijera de Lamine Yamal, Barcelona ganó y puso en su verdadero lugar al Real Madrid en la Liga Española
Videos
Jeaustin Campos está feliz de iniciar con triunfo y estalló contra un grupo de aficionados: "4 o 5 tipejos que solo vienen..."
Videos
Vuelto y Sayago guían el primer triunfo de Real España en el Clausura y Olancho FC se fue con las manos vacías
Videos
A los Puskas 2026: así fue el tremendo golazo de volea de Darixon Vuelto en el Real España-Olancho
Videos
David Ruiz, feliz de volver a las canchas y lo hace como capitán del Inter Miami en amistoso ante Alianza Lima
Videos
Messi lo hizo llorar y recorre el mundo: el polémico mensaje que le envió el argentino a Pol Deportes
Videos
Un autogol fue el primer tanto del Clausura: Juticalpa gana y hunde más al Choloma en el descenso
Videos
Messi recibe la primer goleada del 2026: jugador de 42 años humilló al Inter Miami con un doblete