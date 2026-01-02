Estadisticas de ligas
¿Es ventajoso para Olimpia jugar en el Olímpico y no en el Yankel Rosenthal contra Marathón?
2026-01-02
Redacción Diez
La Gran Final de ida del fútbol hondureño se disputará en el Estadio Olímpico Metropolitano. Muchos consideran que eso beneficia a Olimpia por no jugar en el Yankel, otros creen que no importa dónde se juegue, para ser campeón, se debe ganar en cualquier escenario. Daniel Ramírez y Claudia Torres analizan el panorama.
