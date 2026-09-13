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Ferran Torres da al PSG su primera victoria en la Ligue 1 de Francia
Redacción Diez
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13 de septiembre de 2026 a las 15:09
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