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¿Fracaso? Rudman borra los resultados negativos: "Marathón se hará sentir"

El entrenador del equipo verdolaga, Silvio Rudman, todavía tiene confianza de poder vencer al Real Estelí y avanzar a cuartos de final de la Copa Centroamericana

25 de agosto de 2026 a las 18:08
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