Inicio
Lo último
Liga Nacional
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions League
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada digital
Centroamérica
No todo es fútbol
Segunda división
Torneo de reservas
MLS
Fútbol mexicano
Fútbol femenino
Noticias del mundo
Escribele a Diez
Grupo OPSA
El Heraldo
La Prensa
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Liga Nacional
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Videos
Génesis le remonta al Independiente y se aferra al milagro en la última jornada
Redacción Diez
seguir +
21 de noviembre de 2026 a las 17:11
Últimos Videos
Videos
Reabre el Estadio Morazán: Mira el increíble estado del césped antes del Clásico Sampedrano
Redacción Diez
Videos
México se estrena con triunfo y un golazo ante Rumania en el Mundial Sub-17
Redacción Diez
Videos
La escalofriante lesión que sufrió Desiré Doue en el PSG-Niza
Redacción Diez
Videos
Honduras sufre una dura caída ante Serbia en su estreno en el Mundial Sub-17 de Qatar
Redacción Diez
Videos
Victoria acaba con el sueño del Palestino y clasifica a semifinales de Liga de Ascenso
Redacción Diez
Videos
Chato Padilla habla de la H y reconoce el trabajo de Carlos Espina: “cobramos 12 meses”
Redacción Diez
Videos
Cristiano Ronaldo anota su gol 986, pero Al Nassr cae: así fue el penal que falló
Redacción Diez
Videos
Real España-Marathón: quién tiene más penales, bajas confirmadas y el rey del primer tiempo
Redacción Diez