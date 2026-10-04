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Partidos de hoy
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¡Honduras escala puestos! Costa Rica se desploma y Haití da el batacazo en el Ranking FIFA
Redacción Diez
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04 de octubre de 2026 a las 19:10
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Honduras pierde a pieza clave antes de jugarse la vida contra Jamaica
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Costa Rica derrota a Haití y se salva de descender a la Liga B de Nations League
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Redacción Diez
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José Molina Adelanta Baja De Honduras Ante Jamaica Y Deja Claro Es Un Partido Más
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Portugal no extraña a Cristiano: Goncalo Ramos se pone la capa de héroe ante Noruega
Redacción Diez
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Esto tiene que pasar para que la Selección de Honduras no descienda a la Liga B
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México vive una noche para el olvido ante EE. UU.
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Argentina apabulló y goleó a Burkina Faso en la antesala de la despedida de Messi
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