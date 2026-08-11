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Javier López y Jorge Serrano advierten a Cartaginés: “Para nosotros es una final”
Redacción Diez
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11 de agosto de 2026 a las 18:08
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