Inicio
Lo último
Copa Mundial 2026
Quiniela Mundialista
Liga Hondubet
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions League
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Portada digital
Centroamérica
No todo es fútbol
Segunda división
Torneo de reservas
MLS
Fútbol mexicano
Fútbol femenino
Noticias del mundo
Escribele a Diez
Grupo OPSA
El Heraldo
La Prensa
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Liga Hondubet
Internacionales
Estadísticas
Partidos de hoy
La Selección
Champions
Legionarios
Videos
Fotogalerías
Videos
La afición de Motagua muestra su descontento tras el empate con Independiente
Redacción Diez
seguir +
05 de septiembre de 2026 a las 21:09
Últimos Videos
Videos
Motagua se estrella ante Independiente y cede terreno en el liderato
Redacción Diez
Videos
López se defiende de las críticas: "Tenemos la cabeza en el miércoles"
Redacción Diez
Videos
Messiniti anotó un gol con técnica depurada tras una serie de toques
Redacción Diez
Videos
Juanfran García: “Tácticamente, el partido ante Motagua fue nuestro mejor duelo”
Redacción Diez
Videos
¡Otra Vez Lesionado! Marinacci No Volvió A Soportar 90 Minutos Y Salió Lastimado
Redacción Diez
Videos
Cuerpo Técnico De La Selección De Honduras Se Reúne Con Luis Vega En Pleno Partido
Redacción Diez
Videos
¡Casado Con Una Olimpista, Siendo Fiel A Motagua E Independiente!
Redacción Diez
Videos
Emilio Izaguirre; Necesitamos La Afición, Nos Jugamos Una Final Ante Alianza
Redacción Diez