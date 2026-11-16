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La Selección
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Marvin Bernárdez revela el calvario con el Vida y el agarrón entre Portillo-Gignac: "Te vas a mor**"
Redacción Diez
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16 de noviembre de 2026 a las 16:11
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