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Partidos de hoy
La Selección
Champions
Legionarios
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¿Quería regresar a Olimpia? Baptiste lo aclara y suelta: "Me faltaba un equipo grande"
Redacción Diez
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07 de agosto de 2026 a las 10:08
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Javier López es autocrítico con su equipo y suelta: "Nos costó muchísimo..."
Redacción Diez
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Con gol de Rodrigo de Olivera, Motagua derrota al FAS en la Copa Centroamericana
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Redacción Diez
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Kervin Arriaga podría cambiar de destino: equipos de Champions ya preguntan por él
Redacción Diez
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El hondureño Joseph Rosales anota golazo en el Austin FC vs Tijuana en la Leagues Cup
Redacción Diez
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Redacción Diez
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¡Locura tigrilla en Honduras! La hinchada del FAS enciende el Nacional Chelato Uclés
Redacción Diez
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Aficionados del FAS confían en el triunfo de su equipo en su visita a Honduras
Redacción Diez