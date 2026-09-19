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Real España le gana el Clásico a Motagua con golazo de Nixon Cruz

La Máquina se sube a la cima del Torneo Apertura 2026 tras vencer 1-0 al Ciclón Azul gracias al golazo de Nixon Cruz que entró de cambio en el minuto 50 y marcó en el 80.

19 de septiembre de 2026 a las 21:09
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