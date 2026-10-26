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La Selección
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Real Madrid TV al enterarse que Mbappé perdió el Balón de Oro: "Se ganó a Barcelona; hasta mañana, chao"
Redacción Diez
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26 de octubre de 2026 a las 18:10
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Redacción Diez
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