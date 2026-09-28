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La Selección
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¡Terrible fallo arbitral! Dereck Moncada es expulsado en el Jamaica-Honduras
Redacción Diez
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28 de septiembre de 2026 a las 19:09
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