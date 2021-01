El blog de Mauricio Kawas: "Profe Fabián Coito, ya es 2021; está a tiempo para dirigir el barco hacia el camino correcto"

Cerramos el 2020 con la noticia del viaje de Fabián Coito a su natal Uruguay. Una noticia que no llegó a través de un comunicado oficial y sobre la cual nos enteramos varios días después de la fecha en la que el Profesor abordó el avión en Toncontín.

El blog de Elmer López: "Directivos del fútbol; ya es hora que todos empujemos la carreta en la misma dirección"

Fenafuth hasta hoy no explica los motivos para el viaje de Coito que se extenderá por casi un mes. Alguien contó que todo se ha debido a un tema de gravedad a lo interno de su familia. Lo comprendimos y lo respetamos.

Pero me llamó la atención el hecho que el director técnico de la Selección Nacional tuviera tiempo en su viaje para reunirse con amistades que le endulzaron el oído con pretensiones de ficharlo. Digo, si el viaje era para un tema de gravedad, creímos que no habría espacio para otras cosas.

Me parece muy difícil de explicar que en lugar de estar aquí trabajando y planificando, se la pase ahora de lo más bien disfrutando algunos días de unas no merecidas vacaciones. Porque lo que menos ha hecho este año Fabián Coito es trabajar. Y cuando ha podido hacer labor importante, se nos va de nuevo por un mes.

Fabián Coito volverá en estos días y seguro tendremos una conferencia de prensa en la que le llegarán preguntas algo fuertes. Querremos saber el motivo de su viaje.

El porqué no se quedó siguiendo desde cada uno de los estadios la fase final del Apertura de Liga. Y sobre todo saber el porqué tuvo tiempo para atender interesados en ficharle en medio de un viaje obligado por una emergencia familiar. Esperamos que el Profesor no se enoje como la ocasión anterior.

Creo que Fenafuth ha apoyado con todo a Fabián Coito. Le paga un salario bastante bueno considerando la realidad financiera de nuestro país y de nuestro fútbol. Le buscó fogueos y concentraciones dentro de las posibilidades. Le mandó a traer a todos los legionarios cada vez que los ha requerido.

Fenafuth no le ha fallado a Coito, pero me parece que Coito no está correspondiendo con la misma moneda. Es momento que nuestros federativos pongan las cosas claras y sean más exigentes.

Me cuesta entender ese vínculo moral que Fabián Coito dice tener con la Fenafuth. Si realmente ese vínculo existiera ni siquiera se acepta una plática para escuchar ofertas.

El simple hecho de atender una reunión nos hace pensar que la posibilidad está abierta. Y si está abierta es porque el compromiso con quien le paga actualmente no está en donde debe estar. Pero el fútbol siempre da la oportunidad de corregir. Y aunque algunos no estarán de acuerdo, yo sí creo que todavía Fabián Coito está a tiempo para dirigir el barco hacia el camino correcto.

Antes de iniciar la eliminatoria en septiembre contará con dos concentraciones largas. La primera en junio para la Liga de Naciones y la otra en julio para la Copa Oro. Además de la doble fecha FIFA en marzo.

Eso sí, deberá estar con su mente al 200% con la Selección Mayor. El fútbol olímpico debe ser algo secundario en la escala de prioridades para este 2021. Se lee feo, pero es la realidad, guste o no guste.