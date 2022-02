$!El blog de Elmer López: “Mitos y realidades de la pandemia del Covid-19 y su ampliación en el fútbol”

Este concepto de la transmisión por aerosoles, debe de hacer desaparecer los mitos de fumigar vehículos, personas, superficies, pediluvios, etc. Pues no se ha demostrado un tan solo caso de contagio por esa vía, y, por otro lado, hacer que nos centremos en controlar el factor más importante en su transmisión.

Por lo tanto, el virus del COVID-19, se transmite como partículas diminutas suspendidas en el aire de espacios cerrados como ser restaurantes, bares, discotecas y celebraciones donde la gente para comer o beber se quita la mascarilla. Pero también en salones o espacios cerrados como aeropuertos, aviones, buses, bancos, oficinas, aulas de clase, hospitales e iglesias donde no todos usan correctamente sus mascarillas.

La correcta utilización de la mascarilla en espacios cerrados, es la piedra fundamental para evitar el contagio. Esto aplicado a un equipo de fútbol indicaría que cuando los jugadores se encuentren compartiendo en el salón de su sede, en el camerino, en el hotel de concentración, inclusive en el bus que los traslada, todos, en conjunto con el personal de apoyo, deben de utilizar sus mascarillas.

En el hotel cada jugador debe tener de preferencia una habitación individual y donde se le debe llevar su alimentación. En el camerino del estadio, antes, en el medio tiempo y al final del partido, todos los presentes deben colocarse su mascarilla.

Al aire libre, no existe la forma de aerosol, por lo tanto, no es necesario utilizarla.

Ya en época de pandemia, fui a un conocido centro comercial de la ciudad. Me llamó la atención que los guardias del estacionamiento estaban colocando los vehículos con un espacio de parqueo libre entre cada carro, así que me acerqué al guardia y le dije que le dijera al que había impuesto esa medida que sólo faltaba que ordenara colocar un tapabocas a cada vehículo. El conocimiento rompe los mitos y en el fútbol no debe ser la excepción.

Por Elmer López Lutz, elopezlutz@yahoo.com