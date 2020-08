El nuevo entrenador de la selección panameña: dirigió al histórico Leeds United.

La Federación Panameña de Fútbol hizo oficial la contratación del nuevo director técnico a cargo de la selección panameña para afrontar las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022 este año.



Luego que todos los cuerpos técnicos de los combinados nacionales canaleros fueran cesados en abril debido a la crisis económica por la pandemia, el despido del argentino Américo Gallego creo conmoción y preocupación en la FEPAFUT, que en apenas cuatros meses han encontrado la solución definitiva.



El nuevo seleccionador de Panamá, es el hispano-danés Thomas Christiansen de 47 años de edad, quien gozó de jugar en la primera y segunda división de España en toda la década de los noventas, culminando su carrera como jugador en el fútbol alemán. Como director técnico ha dirigido a: AEK y Apoel de Chipre, Leeds United en la Championship inglesa y finalmente al Saint-Gilloise de la segunda división belga.





Christiansen, dijo este miércoles durante su presentación que su máximo objetivo es volver a clasificar al equipo canalero a un mundial, tras la primera experiencia del país en el mundial de Rusia 2018.



"En el fútbol no hay nada más bonito que poder llevar a una selección a un Mundial, creo que es lo que todos soñamos y para un país es lo máximo, ese es el mayor reto", dijo el nuevo estratega de la selección canalera, durante una conferencia de prensa virtual.



El DT, quien llegó el pasado lunes a Panamá, firmó un contrato para dirigir hasta 2022 al combinado centroamericano, en su primera experiencia al mando de una selección. El dánes trae como acompañante al español Christian Baigorri, quien es preparador físico desde 2007 y ha trabajado con él mientras dirigía en Belgica. El resto de los integrantes del cuerpo técnico se darán a conocer próximamente.



"Solamente clasificarse para el Mundial fue un hito y nosotros queremos volver a repetirlo", señaló Christiansen, quien iniciará con Panamá las eliminatorias mundialistas en la primera ronda que iniciará en octubre y noviembre de este año.



Panamá deberá disputar la fase de grupos, de la que aún se desconocen los rivales. Los canaleros buscarán hacerse con uno de los tres boleto restantes para el octagonal final de CONCACAF.



"Tenemos tiempo suficiente para prepararnos", señaló el nuevo timonel canalero. Sin embargo, el "principal problema es el desconocimiento de lo que va a poder pasar con la situación del COVID-19", agregó.



Christiansen también adelantó que su proyecto deportivo no es solo clasificar a Panamá para el Mundial sino dejar armado un equipo "competitivo" para los próximos años.





Sin embargo, el técnico Thomas Christiansen deberá enfrentarse a la realidad del país, donde el fútbol le ha ido ganando adeptos al béisbol y al boxeo y donde la liga local es semiprofesional y no existen, salvo el estadio Rommel Fernández, grandes infraestructuras deportivas.



"A mí me gustan los retos y este es uno grande" que "requiere su tiempo", declaró.



Es exjugador del Barcelona B, aunque no llegó a debutar con el primer equipo azulgrana. El ténico destacó también que su estilo de juego está basado en el dominio del balón con un sistema de 4-3-3 o 4-2-3-1.



"Me gusta ser el dominador del balón, el que controla el partido", señaló Christiansen, exinternacional con España en categorías juveniles y máximo goleador de la Bundesliga alemana en 2003 con VfL Bochum.