Para el Bolillo Gómez las eliminatorias no son de jugar bonitos, sino de obrar las clasificaciones como sucedió anoche contra La Selecta, que jugando un mal partido, clasificó.

“Se hizo un trabajo en el segundo tiempo típico de eliminatoria. Esta es mi séptima u octava eliminatoria, y así se juega la eliminatoria, sacando resultados y clasificando. En el camerino, y en las gradas la gente está muy contenta, está feliz por haberse clasificado y seguro que muchos salvadoreños también están felices por haberse clasificado”, expresó.

Aunque también se acordó de los que critican el funcionamiento de su selección. “Este equipo creo que apenas ha recibido dos goles (Surinam). Y la gente tiene ansiedad. O sea, yo pensé que íbamos a estar tirando pólvora, porque pasamos una ronda ya más importante de las eliminatorias".

VER MÁS: Mundial 2026: las 13 selecciones clasificadas con una que jugará por primera vez y las tres enemigas de país anfitrión

"Y en las eliminatorias a veces no se juega ni tan bonito, se juega práctico, se juega ordenado, se juega maduro, se juega con personalidad y después se hace análisis. Gracias a Dios encontramos la manera de frenar a ese equipo sin ir a chocar con ellos. Y nosotros generamos seis opciones y a las de gol, que es los tres. Entonces, para nosotros eso estuvo bueno. La gente, pues, yo no me pongo a pelear con la gente. Yo estoy muy contento acá, en la calle me tratan muy bien, muy querida y muy decente la gente en El Salvador, menos en el estadio”, comentó.