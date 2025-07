Eduardo Espinel tras la victoria de Olimpia sobre Real Estelí en la Copa Centroamericana: "Queremos la Copa Internacional"

"Por supuesto que iniciamos de muy buena manera. Creo que el primer tiempo fue un primer tiempo perfecto, ¿no? Dónde salió todo lo planificado y donde por ahí teníamos que habernos retirado con algún gol más. Felicito a los jugadores porque tuvieron una aplicación táctica extraordinaria".

SE SIGUIÓ EL GUIÓN ESTABLECIDO

"Lo que se planificó se hizo. Y bueno, ante un rival de mucha jerarquía, creo que en ese primer tiempo le quitamos todos los circuitos de juego. Y bueno, después es difícil sostener durante 90 minutos ese ritmo del primer tiempo"

"Pero creo que igual entre el segundo tiempo, si bien no tuvimos la misma intensidad y la claridad, igual dominamos el juego, donde incluso algunas transiciones tuvimos para aumentar más el score. Pero nada, felicitar a los jugadores y bueno, ojalá que sea el comienzo de un lindo campeonato. Y por sobre todas las cosas de poder iniciar un camino hacia lo que queremos, ¿no? Pelearlo a este campeonato".

LO QUE NO LE GUSTÓ DE SU EQUIPO

"Perdimos demasiados balones en el segundo tiempo, ¿no? Cosa que en el primer tiempo fuimos más precisos en el juego con la pelota. Creo que nos faltó el último pase también. Nos apuramos cuando por ahí estábamos cerca del área para lanzar algún delantero. Nos apuramos. Creo que nos faltó ahí un poquito de fineza. Pero después, en líneas generales, creo que no hay mucho para corregir. Sí, para seguir trabajando, pero son más cosas positivas que negativas las que podemos hablar hoy".



ANÁLISIS DE SUS JUGADORES

"Estamos conformes con todo el plantel. Cada uno que le ha tocado ha hecho un buen trabajo, tanto en el campeonato local como en el campeonato internacional. De hecho, ustedes han visto que los partidos locales, los que han entrado, han hecho asistencia, han hecho goles. Hoy también se dio el caso también de un cambio y termina definiendo el partido. Entonces, ese es el mensaje que, como le digo, que estamos mandando a nosotros, que todos los jugadores que están, más allá que les toque de entrada o esperando la banca, o incluso algunos que hoy quedaron fuera del plantel, seguramente en el próximo partido van a ser importantes. Y bueno, esa es la tarea más difícil que tenemos, de tener a todos motivados y preparados para cuando les toque".



LA EXIGENCIA DE LA AFICIÓN

"La presión acá, estando en Olimpia, la tengo todos los días. Ya mañana no se va a acordar este partido, se van a acordar del partido que viene. Entonces, es una exigencia linda, donde nos sentimos orgullosos de tener esa exigencia porque estamos en un club extraordinario. Y bueno, como el simpatizante o la hinchada quiere la Copa Internacional, nosotros también queremos la Copa Internacional, pero también queremos el campeonato local. Así que, nos estamos acostumbrando con la exigencia y les pido a los hinchas que sigan exigiendo, porque hay una forma también de mantenernos alerta nosotros".



LA FORMA EN LA QUE SE GANÓ

"Claro que a cualquier entrenador le gustaría tener esta clase de partido, pero es un campeonato muy difícil, hay que estar tranquilo, esto recién empieza. Sí, estar feliz hoy, acostarse tranquilo, apoyar la cabeza a la almohada y saber que se hizo un buen trabajo, pero mañana al despertarnos nos vamos a encontrar con la realidad que hay que seguir trabajando para mejorar".



"Pero sin lugar a dudas que uno como entrenador y como grupo también sueña de que tenga el equipo esta personalidad y por sobre todas las cosas ese primer tiempo que tuvimos hoy, un primer tiempo que hace mucho yo no veía jugar un Olimpia, futbolísticamente desde que estoy yo, pero que hoy mostró clase de jerarquía con la pelota y cuando no tenía la pelota también un orden táctico, trabajando por el equipo o por el compañero que estaba al lado".



TRABAJO DE REAL ESTELÍ

"Yo creo que no hay que quitarle mérito a Olimpia por el trabajo que hizo y minimizó a Real Estelí. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero en el segundo tiempo cuando por ahí nosotros perdimos un poquito la pelota, Real Estelí la verdad hizo aproximaciones en el arco. Parecía que era el Estelí que nosotros hemos visto y que seguramente lo vamos a ver en la Copa, pero creo que si hay un causante de que por ahí Estelí no tuvo el rendimiento que todos esperamos, fue mucho mérito por los jugadores de Olimpia que hicieron que eso no sucediera".