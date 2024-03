El Salvador: La desleal acción extrafutbolística del FAS ante Once Deportivo en la última jugada para no perder el partido

Hay cosas en el fútbol que son inéditas, jugadas especiales y hasta desleales y es lo que pasó en el fútbol de El Salvador mientras jugaba el local FAS contra el Once Deportivo por la décima jornada del Clausura 2024 de aquella liga.

Resulta que en la última jugada del partido sucedió algo muy polémico, la posesión de balón fue de los visitantes cuando en la cancha del estadio Quiteño de Santa Ana se encendieron los aspersores y esto desató el enojó de los fronterizos ya que era una jugada que podía definir los tres puntos a su favor.

Once Deportivo comenzó ganando el partido y se puso 0-2, pero al 59’ y 78’ Rafael Tejada con su doblete le dio la paridad a los tigrillos, sin embargo no les ajustó y hasta tuvieron que recurrir a situaciones penosas para no perder el juego en donde el club rival se fue encima.

Luego de esa acción, que fue al 90+5’, se dieron muchas declaraciones, como la de Erick Dowson Prado, técnico del Once Deportivo, quien pidió una investigación sobre esa acción.