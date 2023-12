Futbolista del Herediano denuncia amenazas de muerte de Johan Venegas: “Si lo encuentro en la calle, lo mato”

Tras el pitazo final, Faerron se fue a su cuenta de Instagram y, según su reacción, la tarjeta roja fue injusta, ya que él recibió la falta argumentando que le habían tocado los genitales.

“Buenas noches, por este medio quiero expresar dos cosas: Lo visto y dicho por el línea no está sujeto a la realidad. El jugador rival, sin estar en disputa el balón me agarra y jala los genitales. Por lo que obviamente me refiero al línea y le indico lo sucedido agarrando la zona afectada para que él entienda lo que pasó”, manifestó el futbolista del Herediano.

Añadió: “Él estaba a dos metros de la jugada por lo que me parece increíble cómo lo interpretó. De igual manera, quiero pedirle perdón a la afición florense por este malentendido y dejar con 10 al equipo en los últimos minutos”.

Asimismo, el enunciado se hizo más fuerte luego de denunciar a Johan Venegas, a quien acusa de amenazarlo de muerte al finalizar el partido.

“Por otro lado, quiero denunciar públicamente al jugador Johan Venegas, el cual, al final el encuentro intentó golpearme por atrás y seguidamente me amenazó de muerte diciendo: Lo voy a matar, lo voy a matar. Si lo encuentro en la calle, lo mato. No me importa lo que me hagan”, sentenció.