Guatemala vs Jamaica, duelo amistoso con sabor a revancha en el Red Bulls Arena de Estados Unidos

El pasado 9 de julio, Guatemala y Jamaica se vieron las caras en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023. El juego se disputó en el TQL Stadium de Ohio, Cincinnati y los caribeños se terminaron imponiendo 0-1 con gol de Amari’ Bell al minuto 51, por lo que eliminaron a la Bicolor del certamen regional de selecciones que se disputa cada dos años en Estados Unidos y que en esta ocasión Guatemala avanzó de la fase de grupos.

Las personas que desean asistir a este llamativo compromiso, los costos de las entradas: Nivel alto: de US$ 53.44 a US$ 61.24, mientras que detrás de las porterías y esquinas: de US$ 61.24 a US$ 107.00 y detrás de las bancas de los equipos: US$ 108.00 a US$ 144.17. Las mismas las pueden adquirir ingresado ticketmaster

Debido a que el partido se disputará dos días antes de la Fecha FIFA, dependerá de los jugadores legionarios si logran negociar con sus respectivos clubes la disponibilidad para jugar este encuentro en territorio norteamericano.

Hay que recordar que en la Liga de Naciones de la Concacaf, en caso que Guatemala avance a los Cuartos de Final, se estarán disputando del 16 al 21 de noviembre, por lo que el duelo ante Jamaica sería antes de la competición oficial. En caso de quedar eliminada, se estaría buscando otro partido amistoso en noviembre para cerrar el año 2023.

La escuadra chapina quiere continuar afinando su proceso con Fernando Tena y pelear por un boleto a la próxima copa del Mundo del 2026. Jamaica será un prueba muy dura.