Sigue la guerra Pinto-Navas: ¡La brutal respuesta de Keylor al DT colombiano tras lo que declaró sobre sus indisciplinas!

El pasado viernes el estratega colombiano brindó unas declaraciones al Diario AS Colombia e hizo fuertes declaraciones contra el portero tico que ahora juega en el PSG.

“El único problema de Keylor Navas que no he dicho y que lo voy a decir en Costa Rica, es que por ejemplo él quería jugar póker hasta las 4 de la mañana y le decía que no”, comentó Pinto.

“En las concentraciones pretendía ir a su pueblo (Pérez Zeledón) y quería venir al otro día, le respondía de qué tal yo me llegue a su pueblo con toda la selección y la ponga a entrenar”, añadió.

Jorge Luis también indicó que cuándo se cumpla una década del Mundial de Brasil 2014 estará revelando mayores detalles de lo que sucedió en aquel certamen.

“Él de pronto no ha sido leal y correcto, pero es un tema que lo voy a tocar cuando se cumpla los diez años del mundial, no tengo nada con él, pero me ha perjudicado”, sentenció, a lo que tuvo respuesta del portero.

El sábado, Keylor Navas publicó un video en sus redes sociales, y sin tener destinatario, obviamente queda muy claro que iba dirigido a Jorge Luis Pinto.

La publicación del guardameta centroamericano en pocos minutos tenía cientos de mensajes y de likes y trata de una narrativa entre un burro, un tigre y un león. Mensaje claro y directo.

LO QUE PUBLICÓ NAVAS: