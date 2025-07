Jeaustin Campos tras la derrota de Real España ante Herediano: "Nunca lo había vivido en mi vida; cometimos horrores"

El cuadro catedrático deberá pasar vuelta a la página e intentar levantarse ante el Municipal el próximo 13 de agosto en Guatemala.

Dura derrota

"¿Cómo lo puedo decir? Para mí es un partido que nunca lo había vivido en mi vida, es insólito, no voy a desmeritar el trabajo del Herediano para nada, pero este marcador no es de este partido. Cometimos errores garrafales, llegron cinco veces y nos anotaron cuatro. Es doloroso. Lo hablé con los muchachos. Duele porque hicieron un partido para no perder. Sabemos la historia del Herediano, pero la manera en que se dio el partido, los goles, es difícil aceptarlo, una mezcla de rabia e impotencia".

Marcado por los errores

"A pesar de los horrores, no fueron errores, fueron horrores que hicimos, todavía tuvimos chances de estar vivos durante el partido, de llevar el peso de la pelota, sobre todo en el segundo tiempo, la posesión... La verdad que salgo con mucha pena por ellos también, no creo que este marcador sea de este partido, pero hay aceptarlo, Herediano las tuvo y acertaron bastante bien, nosotros fallamos en las dos áreas, son trascendentales en este tipo de partidos".

Intentar levantarse ante Municipal

"Hoy nuestra intención eran los tres puntos, y creo que se podía. Ahora nada, pasar la página y toca Municipal. Para mí este grupo es el más parejo. Así serán las series, cuando Municipal venga a jugar acá. No hay que regalar este tipo de partidos, es imperdonable, los jugadores asumen la responsabilidad, lo importante es saber que en estas competencias no se puede regalar nada, tropezamos con una piedra, pero no hay que encariñarse. Tenemos que seguir con la frente en alto. Creo que todos vamos a perder puntos en esta etapa de cuatro partidos, muy parejo en total".