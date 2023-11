Joel Campbell, silbado por la afición costarricense en el Ricardo Saprissa, reacciona: “Es lo que más me duele”

Después de todo, Joel atendió a la prensa, puso la cara y aceptó las críticas de la afición, aunque sí dejó claro qué fue lo que le dolió de los fanáticos.

“No pasa nada, soy una persona muy tranquila, ellos pueden expresar lo que sienten, respeto mucho lo que piense la gente, no me meto en eso, yo sé lo que hago, lo que trabajo, lo que amo la profesión y estar en la selección”, indicó.

El capitán de la tricolor costarricense fue sincero. “Voy a seguir luchando hasta el final, la afición puede expresar lo que quiera , ellos están en todo su derecho, pagan su entrada para venir al estadio. Es el fútbol de hoy en día y hay que aceptarlo”.

“En lo personal no me duele que me griten, no pasa nada, me duele por el equipo, que le canten el olé a mis compañeros, a su selección, al equipo que estamos representando, eso es lo que a mí me duele”, dijo con tremenda tristeza.