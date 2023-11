Gustavo Alfaro revela qué le dijo a sus jugadores por la goleada que sufrió Costa Rica ante Panamá

¿Qué le dijo a sus jugadores?

“Les dije que estén tranquilos, la responsabilidad es mía. Hice la lista, armé el equipo, pero que no pierdan el orgullo porque se debe corregir para el lunes. Tenemos que tratar de lograr un equipo más sólido, más compacto en sus líneas”.

Defiende a su equipo

“Orgullo es el amor propio. Panamá nos superó futbolísticamente. No nos superó porque no se corrió o porque Costa Rica no se esforzó. Me duele cuando de pronto insultan a un jugador nuestro, me duele. Si la tienen que agarrar, que la agarren conmigo. No perdimos porque no luchamos o no arriesgamos, perdimos porque el equipo de enfrente fue superior y porque nos ganó en algunas batallas individuales”.

Sigue firme con Costa Rica

“Para mí era lo más fácil asumir y quedarme en platea, que ponga la cara otro. Hace 11 días llegué al país y conozco a los jugadores. He visto partidos y videos y obvio es difícil hablar con el resultado, pero si el marcador hubiera sido otro, seguro dicen ‘qué bárbaro, que coraje’. Me puedo equivocar, tengo una visión y no soy un improvisado. Tengo mucho trabajo por delante, asumo y las decisiones son mías para bien o para mal”.