¿Qué va a pasar con Luis Fernando Suárez en Costa Rica? La millonaria cifra que deberían pagarle si lo despiden

Sin embargo, el tema de Suárez con la Fedefutbol va más allá de querer o no querer continuar unidos para lo que resta de la eliminatoria, sino que se trata de una cláusula de rescisión muy alta.

Luego de la clasificación al Mundial de Qatar 2022 todo se quebró. La afición y la prensa no lo toleran más y han pedido en reiteradas ocasiones su salida de la tricolor.

El ambiente en el que Luis Fernando Suárez está trabajando en Costa Rica no es amigable ni el mejor. El entrenador colombiano ha sido cuestionado desde todos los sectores y no lo quieren más.

Y es que el entrenador colombiano tiene ligamen con la Fedefutbol por todo lo que resta de la eliminatoria y deshacerse de él no será fácil para Costa Rica porque de hecho Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación aún cuenta con él.

La esperanza de los que lo quieren fuera es que en agosto que Villalobos termina su presidencia en la Fedefutbol se pueda dar la salida de Luis Fernando Suárez, no obstante los métodos no cambiarían: o le pagan o no se va.

De acuerdo a lo conocido, la Federación de Fútbol de Costa Rica tendría que desembolsar 500 mil dólares si desea prescindir de los servicios de Suárez y su cuerpo técnico, que vienen siendo unos 285 millones de colones más o menos.