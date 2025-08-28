¡Locura canalera! Federación de Panamá confirma que la boletería se ha agotado para el partido ante Guatemala

¡Casa llena! La Federación Nacional de Fútbol Panameña informó que los boletos para el partido de la selección canalera contra Guatemala, programado para el lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, están agotados. El encuentro corresponde a la ronda final de las Eliminatorias Concacaf 2025, y la venta rápida de entradas refleja el gran respaldo de los aficionados panameños a la selección en su camino hacia la clasificación.

Los fanáticos que no alcanzaron boletos podrán seguir el partido por transmisiones oficiales en televisión y plataformas digitales, mientras la selección se prepara para el crucial compromiso en casa. Los costos de las entradas para este partido eliminatorio de Panamá ante Guatemala fueron vendidos desde 30 hasta 150 balboas (784 - 3,924 lempiras), toda dependía de la localidad que se adquiriera. El duelo ante Guatemala arrancará a las 8:30 pm hora panameña y las puertas abiertas estarán desde las 4:00 pm. Tras la remodelación del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, todas las butacas del estadio están debidamente enumeradas, por lo que usted podrá comprar la butaca que deseé en el sector del estadio que usted elija.